БФС реагира след подминатата дузпа за ЦСКА

Хората зад VAR да си ударят два шамара пред огледалото, зове шеф на “армейците“

Съдийската комисия към БФС реагира след подмината дузпа на мача Лудогорец - ЦСКА (1:0) и спря за неопределен период правата на рефера на мача Стоян Арсов, както и на отговорника за VAR - Васил Минев.

Причината е техният фрапантен пропуск в 62', когато не бе отсъден наказателен удар за ЦСКА и не бе показан червен картон на израелския защитник на Лудогорец Идан Нахмиас за влизането му с бутоните в гърдите на голмайстора на "червените" Леандро Годой.

Случаят ще бъде разгледан специално от Съдийската комисия (СК), като бе подчертано, че е възможно да бъде преразгледано дори участието на Арсов и Минев в предстоящия сезон 2026/2027 в Първа лига.

"СК ще бъде безкомпромисна, при неспазване и прилагане на правилата на футболната игра", написаха от комисията.

Снимка: Lap.bg

Гняв в "червено"

"Хората зад VAR трябва да си ударят два шамара пред огледалото. Това беше безобразие! Дузпа с червен картон, не просто дузпа. Всички трябва да знаят, че ще спазваме добрия тон, но няма да мълчим"

"Смятам, че наченките за добро представяне от съдийството бяха налице. Въпросът е, че имаше и изключения и дали това бягство от феърплея е умишлено. За мен това днес е умишлено.", коментира спортният директор на ЦСКА Бойко Величков.

"Вие се гаврите с хората. Дано някога успеете да спите спокойно!", написа в социалните мрежи резервният вратар на "червените" Димитър Евтимов.

