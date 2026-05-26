bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Само на 21: Футболен талант издъхна мистериозно

Виктор Удох игра за Роял Антверпен и Саутхемптън

Само на 21: Футболен талант издъхна мистериозно

Футболен талант почина само на 21 години. Виктор Удо, носител екипа на Саутхемптън, намери смъртта си в родната Нигерия при мистериозни обстоятелства.

Тялото на някогашното дете-чудо е открито в столицата Абуджа, а на този етап властите не оповестяват причината за смъртта. Трагичната новина съобщава белгийският вестник Nieuwsblad.

Първият клуб на Виктор в Европа - Роял Антверпен - потвърди информацията. "С голяма мъка научихме за кончината на Виктор Удох. Мислите ни са със семейството, приятелите и близките му. Пожелаваме им много сила, подкрепа и топлина през този тежък труден момент. Почивай в мир, Виктор", се посочва в изявлението.

Според информация на местната преса, смъртта на Удох е настъпила по време на нощно излизане. Обстоятелствата около кончината му се считат за подозрителни и вече са обект на разследване от властите.

Вестник HLN съобщава, че съществуват сериозни съмнения за хранително отравяне, но към момента официалната причина за смъртта все още не е потвърдена.

Футболна мечта

Нападателят пристига от Абуджа в Белгия като тийнейджър, за да преследва футболната си мечта. С младежкия състав на Роял Антверпен се разписва 12 пъти в 24 мача.

Спартак Варна скърби за 37-годишен футболист

Впечатляващата статистика му осигурява дебют за мъжкия отбор едва на 19 години. Там обаче не успя да отбележи в 28 двубоя.

Трансфер в Англия

Въпреки това Удох привлича вниманието на Саутхемптън. Трансферът става факт през януари 2025 г. с договор за три и половина сезона.

Нигериецът обаче не успява да пробие до мач във Висшата лига и напуска по взаимно съгласие в началото на настоящия сезон.

Тагове:

нигерия абуджа футболист загина почина издъхна

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Една легенда на 80:

Една легенда на 80: "Нешка няма грешка" предизвиква у мен насмешка
Преди Александър Везенков: Те също покориха Европа

Преди Александър Везенков: Те също покориха Европа
БФС реагира след подминатата дузпа за ЦСКА

БФС реагира след подминатата дузпа за ЦСКА
Новак Джокович е луд и по

Новак Джокович е луд и по "Бангаранга" (ВИДЕО)

Последни новини

Една легенда на 80:

Една легенда на 80: "Нешка няма грешка" предизвиква у мен насмешка
Преди Александър Везенков: Те също покориха Европа

Преди Александър Везенков: Те също покориха Европа

"Какво искаме ли? Везенков да играе един сезон в Ботевград!" (ВИДЕО)
БФС реагира след подминатата дузпа за ЦСКА

БФС реагира след подминатата дузпа за ЦСКА
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV