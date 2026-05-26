Само на 21: Футболен талант издъхна мистериозно

Футболен талант почина само на 21 години. Виктор Удо, носител екипа на Саутхемптън, намери смъртта си в родната Нигерия при мистериозни обстоятелства.

Тялото на някогашното дете-чудо е открито в столицата Абуджа, а на този етап властите не оповестяват причината за смъртта. Трагичната новина съобщава белгийският вестник Nieuwsblad.

Първият клуб на Виктор в Европа - Роял Антверпен - потвърди информацията. "С голяма мъка научихме за кончината на Виктор Удох. Мислите ни са със семейството, приятелите и близките му. Пожелаваме им много сила, подкрепа и топлина през този тежък труден момент. Почивай в мир, Виктор", се посочва в изявлението.

Според информация на местната преса, смъртта на Удох е настъпила по време на нощно излизане. Обстоятелствата около кончината му се считат за подозрителни и вече са обект на разследване от властите.

Вестник HLN съобщава, че съществуват сериозни съмнения за хранително отравяне, но към момента официалната причина за смъртта все още не е потвърдена.

Футболна мечта

Нападателят пристига от Абуджа в Белгия като тийнейджър, за да преследва футболната си мечта. С младежкия състав на Роял Антверпен се разписва 12 пъти в 24 мача.

Впечатляващата статистика му осигурява дебют за мъжкия отбор едва на 19 години. Там обаче не успя да отбележи в 28 двубоя.

Трансфер в Англия

Въпреки това Удох привлича вниманието на Саутхемптън. Трансферът става факт през януари 2025 г. с договор за три и половина сезона.

Нигериецът обаче не успява да пробие до мач във Висшата лига и напуска по взаимно съгласие в началото на настоящия сезон.