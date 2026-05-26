В Берое видяха "външен натиск, надхвърлящ спортните аспекти"

Външен натиск, надхвърлящ спортните аспекти. Това видяха от футболния Берое след кошмарния сезон, завършил с историческо изпадане - първо от 18 години насам.

Ръководството на заралии се обърна към феновете с официално изявление. В него шефовете признават, че последните 10 месеца са били белязани и от техни грешки, както и от постоянни промени.

Берое завърши на 14-о място в Първа лига и се свлече във второто ниво заедно с Добруджа и Монтана.

Обръщението

"Уважаемо Беройско семейство,

Този сезон беше труден - много труден. Това беше сезон, белязан от нашите собствени грешки, от постоянни промени, които ни засягаха дълбоко, и от външен натиск, далеч надхвърлящ спортните аспекти. Знаем, че има хора, които празнуват нашето изпадане - хора, който несъмнено се радват да ни гледат как страдаме. За тях няма да кажем нищо повече", започва изявлението от лагера на старозагорци, публикувано в профила на футболния клуб в социалната платформа Фейсбук и продължава:

"Днес искаме да говори директно с Вас, тези, които страдате, измъчвате се и от дъното на душата си се чувствате загубени и изоставени. С тези, които наистина обичате Берое и които днес усещате пълната тежект на пропадането. Казваме ви това с ръка на сърцето: да, направихме грешки. Но също така бяхме насилствено тласкани към ръба. А когато си избутан толкова близо до ръба е много трудно да не паднеш.

Въпреки това, тази болка не ни дефинира, тя ни учи. Този горчив сезон ни показа къде са нашите слабости, какви неща трябва да променим и какви ценности никога не трябва да губим. Днес, от тази болка се ражда силата да се проструктурира клубът; сериозно и отговорно да се планира бъдещето на Берое.

Знаем, че следващата година във Втора лига ще бъде трудна. Ще има препятствия, моменти на несигурност и високи изисквания. Но също така знаем, че не сме сами. Ще имаме нужда от всеки един от Вас. Вашата подкрепа, вашата страст и вашата вярност. Защото истинският Берое не се измерва само с лигата, в която играе, а със сърцата на своите хора.

Ние вярваме силно. Това е дълбока вяра, че ще де върнем, и че ще бъдем много по-силни, по-обединени и с по-ясна визия. Това не е краят. Това е началото на нова глава в нашата история, когато гордо ще изкрадим отново това, което винаги сме били: гигант на българския футбол, определян от своята идентичност и борбен дух.

Бъдете силни, Беройци! Заедно ще се върнем!"