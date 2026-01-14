Приказна история: Баскет звезда пребори рака и го очакваме в игра!

На 20 години баскетболистът Никола Топич е преживял всичко - детство на Балканите, мечтано участие в драфта на НБА и най-страшните думи "Имаш рак".

Сръбският талант сподели ужасяващата диагноза в началото на 2025 г.

Добрите новини обаче идват с началото на 2026 г.! Топич отново е на игрището!

"Завърнах се!"

Преди ден баскетболистът сподели снимка от тренировка на Оклахома Сити.

"Завърнах се на терена", пише сърбинът.

Това е една от редките му изяви, след като стана ясно, че се бори с рак на тестисите.

Очаквано снимката предизвика редица одобрителни коментари и поздравления - от страна на съотборници, на колеги, на треньори и на обикновени фенове, които имаха нужда от добра новина в началото на годината.

Вундеркиндът

Роден в Нови Сад през 2005 г. Топич бързо привлича вниманието на баскетболните специалисти. През 2022 г. той прави дебюта си при мъжете с тима на Цървена звезда.

Страхотните му представяния на терена му носят прозвището "Вундеркиндът на Звезда".

През 2024 г. е избран под номер 12 в драфта на НБА.

Със сигурност обаче Топич още не е впечатлил САЩ. Преди да стане ясно, че има рак на тестисите, той лекува скъсани кръстни връзки.

Въпреки че не взе участие в кампанията през 2025 г., той получи шампионски пръстен.

