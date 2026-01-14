bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Приказна история: Баскет звезда пребори рака и го очакваме в игра!

Никола Топич е вдъхновение!

Приказна история: Баскет звезда пребори рака и го очакваме в игра!

На 20 години баскетболистът Никола Топич е преживял всичко - детство на Балканите, мечтано участие в драфта на НБА и най-страшните думи "Имаш рак".

Сръбският талант сподели ужасяващата диагноза в началото на 2025 г. 

Добрите новини обаче идват с началото на 2026 г.! Топич отново е на игрището! 

"Завърнах се!"

Преди ден баскетболистът сподели снимка от тренировка на Оклахома Сити. 

"Завърнах се на терена", пише сърбинът. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Nikola Topic (@nikola14topic)

Това е една от редките му изяви, след като стана ясно, че се бори с рак на тестисите

Очаквано снимката предизвика редица одобрителни коментари и поздравления - от страна на съотборници, на колеги, на треньори и на обикновени фенове, които имаха нужда от добра новина в началото на годината.

Вундеркиндът

Роден в Нови Сад през 2005 г. Топич бързо привлича вниманието на баскетболните специалисти. През 2022 г. той прави дебюта си при мъжете с тима на Цървена звезда.

Страхотните му представяния на терена му носят прозвището "Вундеркиндът на Звезда"

През 2024 г. е избран под номер 12 в драфта на НБА.

Със сигурност обаче Топич още не е впечатлил САЩ. Преди да стане ясно, че има рак на тестисите, той лекува скъсани кръстни връзки

Въпреки че не взе участие в кампанията през 2025 г., той получи шампионски пръстен. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

рак завръщане нба оклахома сити рак на тестисите никола топич

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Вдигат паметник на Димитър Пенев на новата

Вдигат паметник на Димитър Пенев на новата "Армия"
Разгром за 61 минути – България показва класа!

Разгром за 61 минути – България показва класа!
0:0 и много въпроси – Левски с първи тест в Турция (ВИДЕО)

0:0 и много въпроси – Левски с първи тест в Турция (ВИДЕО)
Станка Златева пред bTV: Купуваме си спокойствие, вместо да инвестираме в нашите борци

Станка Златева пред bTV: Купуваме си спокойствие, вместо да инвестираме в нашите борци

Последни новини

Вдигат паметник на Димитър Пенев на новата

Вдигат паметник на Димитър Пенев на новата "Армия"
Александър Кръшняк пише история!

Александър Кръшняк пише история!
Лов на допинг преди старта: Олимпийските игри започват на... летището

Лов на допинг преди старта: Олимпийските игри започват на... летището
Разгром за 61 минути – България показва класа!

Разгром за 61 минути – България показва класа!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV