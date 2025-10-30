Баскетболен талант ще бъде извън игра по ужасна причина

Ужасна новина долетя отвъд океана... Един от най-големите сръбски баскеболни таланти Никола Топич има рак на тестисите. Това съобщиха от настоящия му тим - шампиона на NBA Оклахома Сити.

Лекарите все пак са оптимисти за възстановяването му, съобщи генералният мениджър на Тъндър - Сем Прести.

"Искам да дам актуална информация за състоянието на Никола Топич. Както знаете, той претърпя операция на тестисите преди началото на сезона. Тя беше необходима и извършена в Хюстън, за да се установи дали Никола има рак. Резултатите от биопсията потвърдиха, че има рак, но лекарите от Хюстън са изключително позитивни относно изхода от неговата ситуация. Трябва да се каже, че ракът на тестисите е "най-сигурната" форма на рак при мъжете. Препоръчано му е да започне химиотерапия"

"Топич не искаше да обявява тази информация, докато не започне лечението, което и направи наскоро. Той е тук през целия процес, тренира, но всички сме наясно, че това ще бъде труден процес. Екипът от лекари е позитивен по отношение на дългосрочния изход. В момента възстановяването му е единственият приоритет. Единственото, което очакваме от него, е да се съсредоточи върху това. Това е приоритет. Той ще се върне и ще играе баскетбол, когато може, нямаме никакви очаквания в това отношение. Има нашата пълна подкрепа, любов и насърчение.", обяви Прести.

Бъдещето на сръбския баскетбол

20-годишният Топич игра за Нови Сад, Цървена звезда и Мега в родината си, преди да бъде избран под №12 в Драфта на NBA през сезон 2023/2024. Предходната кампания беше ужасна за него - пропусна я заради възстановяване от контузия и скъсване на кръстни връзки. Той все пак получи шампионски пръстен и се готвеше за пробив в Оклахома през настоящия сезон.

Топич беше и в националния отбор на Сърбия, който се готвеше за ЕвроБаскет през лятото. В последния момент обаче селекционерът Светислав Пешич го изключи от състава за първенството.

Бащата на Никола - Миленко Топич е бивш баскетболист, чиято кариера премина през Цървена звезда, Будучност, Хемофарм, Сиена и Олимпия Милано.

