bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Баскетболен талант ще бъде извън игра по ужасна причина

Никола Топич носи екипа на шампиона на NBA - Оклахома

Баскетболен талант ще бъде извън игра по ужасна причина

Ужасна новина долетя отвъд океана... Един от най-големите сръбски баскеболни таланти Никола Топич има рак на тестисите. Това съобщиха от настоящия му тим - шампиона на NBA Оклахома Сити.

Лекарите все пак са оптимисти за възстановяването му, съобщи генералният мениджър на Тъндър - Сем Прести.

"Искам да дам актуална информация за състоянието на Никола Топич. Както знаете, той претърпя операция на тестисите преди началото на сезона. Тя беше необходима и извършена в Хюстън, за да се установи дали Никола има рак. Резултатите от биопсията потвърдиха, че има рак, но лекарите от Хюстън са изключително позитивни относно изхода от неговата ситуация. Трябва да се каже, че ракът на тестисите е "най-сигурната" форма на рак при мъжете. Препоръчано му е да започне химиотерапия"

"Топич не искаше да обявява тази информация, докато не започне лечението, което и направи наскоро. Той е тук през целия процес, тренира, но всички сме наясно, че това ще бъде труден процес. Екипът от лекари е позитивен по отношение на дългосрочния изход. В момента възстановяването му е единственият приоритет. Единственото, което очакваме от него, е да се съсредоточи върху това. Това е приоритет. Той ще се върне и ще играе баскетбол, когато може, нямаме никакви очаквания в това отношение. Има нашата пълна подкрепа, любов и насърчение.", обяви Прести.

Бъдещето на сръбския баскетбол

20-годишният Топич игра за Нови Сад, Цървена звезда и Мега в родината си, преди да бъде избран под №12 в Драфта на NBA през сезон 2023/2024. Предходната кампания беше ужасна за него - пропусна я заради възстановяване от контузия и скъсване на кръстни връзки. Той все пак получи шампионски пръстен и се готвеше за пробив в Оклахома през настоящия сезон.

Топич беше и в националния отбор на Сърбия, който се готвеше за ЕвроБаскет през лятото. В последния момент обаче селекционерът Светислав Пешич го изключи от състава за първенството.

Бащата на Никола - Миленко Топич е бивш баскетболист, чиято кариера премина през Цървена звезда, Будучност, Хемофарм, Сиена и Олимпия Милано.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

рак сащ лечение сърбия талант диагноза прогноза нба ужасна новина рак на тестисите кошмарна никола топич

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Роналдо подари на 15-годишния си син кола за над 200 000 евро

Роналдо подари на 15-годишния си син кола за над 200 000 евро
Най-после победа: Лудогорец пречупи Черноморец с гол в 94-ата минута

Най-после победа: Лудогорец пречупи Черноморец с гол в 94-ата минута
ЦСКА има нов изпълнителен директор!

ЦСКА има нов изпълнителен директор!

Колко струва една псувня на стадион в Испания? (ВИДЕО)

Колко струва една псувня на стадион в Испания? (ВИДЕО)
Невиждано: Ботев и Локо се обединиха преди пловдивското дерби

Невиждано: Ботев и Локо се обединиха преди пловдивското дерби

Последни новини

Двама откраднали 1,5 млн. евро от Световната атлетика

Двама откраднали 1,5 млн. евро от Световната атлетика
ЦСКА 1948 е последният осминафиналист за Купата

ЦСКА 1948 е последният осминафиналист за Купата
Бивш на Ливърпул се оплака: Не ми даваха храна

Бивш на Ливърпул се оплака: Не ми даваха храна
ЦСКА: Мечтата е все по-близо! (ВИДЕО)

ЦСКА: Мечтата е все по-близо! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV