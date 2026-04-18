С фотофиниш: Саша Везенков е №1 по точки в Евролигата

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков спечели наградата за топреализатор на Евролигата за сезон 2025/26. Звездата на Олимпиакос има средно 19,4 точки на мач. Той отбеляза 661 точки в 34 срещи.

Наградата е на името на Алфонсо Форд и е единственият трофей, който се връчва в края на сезона единствено на базата на статистика. Везенков изпревари победителя от миналата година Кендрик Нън от Панатинайкос и Надир Ифи от Пари Баскетбол, който водеше през голяма част от сезона.

Нън завърши със средно 19 точки на мача, а Ифи - 18,9. Тимоте Луваву-Кабарот от Баскония е четвърти с 18,2, а Карсън Едуърдс от Виртус Болоня - пети със 17,3 точки.

В 33 от 34 мача

Везенков вкара двуцифрен брой точки в 33 от 34 мача, а в 19 случая отбеляза 20 или повече точки. Най-силният му период бе между 19-ия и 23-ия кръг, когато завърши с 24 или повече точки в пет поредни мача.

Той има 62,5% успеваемост в стрелбата за две точки, 39,6% при стрелбата за три точки и 89,2% при свободните удари. Българинът направи рекорд от 29 точки в 13-ия кръг в мача с Цървена звезда в Белград.

Звездата на Олимпиакос става четвъртият играч, който е печелил наградата повече от веднъж, като се нареди в престижна компания. Игор Ракоевич я спечели два пъти с Баскония през 2007 и 2008, а след това и трети път с Анадолу Ефес Истанбул през 2011. Кейт Лангфорд я взима през 2015 с Емпорио Армани Милано, а три години по-късно и с УНИКС КАзан. Алексей Швед печели с Химки Москва през 2018 и 2021.

Покосен от левкемия

Везенков спечели "Алфонсо Форд" и през сезон 2022-23 със 17,6 точки средно на мач, когато бе избран и за най-полезен състезател. Българинът е избиран в идеалния отбор на Евролигата три пъти (2021-22, 2022-23, 2024-25), става най-полезен играч във финалния турнир през 2025, като е печелил и пет пъти приза за играч на месеца, включително и през януари 2026.

Наградата носи името на Алфонсо Форд, който почина от левкемия през септември 2024 след блестяща кариера, в която два пъти е бил водещ топреализитар през 2000-01 и 2001-02 с Олимпиакос, преди да премине в Монтепаски Сиена. Форд държи рекорда със средно 22,2 точки в 54 мача.