Как да направим Саша Везенков MVP на Евролигата? (ЛИНК)

Днес, 17 април, ще се изиграят последните 5 мача от редовния сезон в баскетболната Евролига, а с тях ще приключи и възможността да гласувате за Най-полезен играч!
Фаворит за отличието през сезон 2025/2026 е Александър Везенков и има защо!
Българинът имаше основна роля неговият Олимпиакос да е първи в класирането, като записа средно по 19,4 точки и 6,6 борби в общо 34 мача!
Добрата новина е, че наградата за Най-полезен играч на редовния сезон зависи и от... феновете!
До събота, 18 април, в 13:00 ч. на сайта на Евролигата https://alleuroleagueteam.euroleague.net може да дадете своя глас за Везенков!
Това става, когато посочите петимата най-заслужили баскетболисти през настоящия сезон.
Тежестта на вота на феновете е 10%. 20% от вота идва от представителите на медиите, а по 35% от капитаните и треньорите.
В момента Саша Везенков е лидер в класацията.
Към 9:00 ч. на 17 април той има 12,51% от вота!
Той води пред съотборника си Никола Милутинов (10,34%), Силван Франциско от Жалгирис (8,67%) и Кендрик Нън от Панатинайкос (8,03%).
Везенков вече веднъж е печелил наградата за MVP на редовния сезон на Евролигата. Той бе отличен през сезон 2022/2023.
В момента Везенков е баскетболистът с най-много точки средно на мач - 19,4!
