Как да направим Саша Везенков MVP на Евролигата? (ЛИНК)

Днес, 17 април, ще се изиграят последните 5 мача от редовния сезон в баскетболната Евролига, а с тях ще приключи и възможността да гласувате за Най-полезен играч!

Фаворит за отличието през сезон 2025/2026 е Александър Везенков и има защо!

Българинът имаше основна роля неговият Олимпиакос да е първи в класирането, като записа средно по 19,4 точки и 6,6 борби в общо 34 мача!

Добрата новина е, че наградата за Най-полезен играч на редовния сезон зависи и от... феновете!

Как да го подкрепим?

До събота, 18 април, в 13:00 ч. на сайта на Евролигата https://alleuroleagueteam.euroleague.net може да дадете своя глас за Везенков!

Това става, когато посочите петимата най-заслужили баскетболисти през настоящия сезон.

Тежестта на вота на феновете е 10%. 20% от вота идва от представителите на медиите, а по 35% от капитаните и треньорите.

Лидер

В момента Саша Везенков е лидер в класацията.

Към 9:00 ч. на 17 април той има 12,51% от вота!

Той води пред съотборника си Никола Милутинов (10,34%), Силван Франциско от Жалгирис (8,67%) и Кендрик Нън от Панатинайкос (8,03%).

Везенков вече веднъж е печелил наградата за MVP на редовния сезон на Евролигата. Той бе отличен през сезон 2022/2023.

В момента Везенков е баскетболистът с най-много точки средно на мач - 19,4!

