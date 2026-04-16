bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Везенков и Олимпиакос са №1 в редовния сезон на Евролигата (ВИДЕО)

Тимът на българина окупира върха за трети път в последните 4 години

Най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, и неговият Олимпиакос са №1 в редовния сезон на Евролигата за трети път в последните 4 години!

Това стана факт, след като родното тежко крило поведе "червено-белите" към успех с 85:76 над гостуващия Олимпия Милано в мач от последния 38-ми кръг.

Везенков беше над всички с 20 точки, като направи 4 борби и пресече 2 подавания за коефициент на полезно действие от 15.

Двубоят

Олимпиакос имаше контрол през целия мач, макар разликата само на моменти да ставаше двуцифрена. Най-важният дойде в средата на третата четвърт, когато Олимпиакос направи серия от 15:0, с която поведе с 16 точки при 64:48.

В началото на последната част разликата стигна и до 20 точки при 75:55, но гостите от Милано намериха сили да съкратят изоставането си и в един момент то бе дори само 8 точки при 79:71. За повече обаче италианският тим нямаше възможност и приключи сезона с четири поредни загуби и баланс от 17-21.

Тайлър Дорси добави 18 точки за Олимпиакос, а с 13 точки и 15 борби завърши сърбинът Никола Милутинов. За Олимпия Шавон Шийлдс бе над всички с 24 точки.

В плейофите Олимпиакос чака осмия, докато евросезонът на Олимпия Милано завърши.

Тагове:

България българин олимпиакос евролига саша везенков Александър Везенков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Последни новини

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV