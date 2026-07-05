Баскетбол Публикувано в Петър Бакърджиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Шоу в Ботевград! България прегази Норвегия и продължава напред (ВИДЕО) "Лъвовете" изнесоха урок на "викингите"

България изигра един от най-силните си мачове в предварителните европейски квалификации и прегази Норвегия в „Арена Ботевград“ - 88:57.

Възпитаниците на Любомир Минчев наложиха волята си още от първите минути, демонстрирайки агресивна защита, бърз преход в атака и впечатляваща ефективност в стрелбата.

Снимка: fiba.com

„Лъвовете“ изградиха солиден аванс още в откриващата четвърт и не позволиха на скандинавците да се доближат до обрат. Константин Тошков, Иван Алипиев, Александър Везенков и Борислав Младенов бяха сред основните двигатели на българското превъзходство, а разликата постоянно нарастваше с всяка изминала минута.

Още преди началния сигнал беше ясно, че България продължава към следващата фаза на квалификациите, но националите не подходиха формално и превърнаха срещата в категорична демонстрация на превъзходство. След убедителното представяне тимът гледа с увереност към следващия етап, който стартира през август.

Баскетболист №1 на Европа - Саша Везенков, завърши с 22 точки, с 15 завърши Борислав Младенов, а с с 13 приключи Стоименов.