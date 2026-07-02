Баскетбол Публикувано в Петър Бакърджиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Александър Везенков пред bTV: Трябва да се справим! Да запалим децата по баскетбола! (ВИДЕО) Най-добрият баскетболист на Европа ще играе за България срещу Норвегия в неделя! Гледайте мача пряко по bTV и на VOYO.BG

Той е тук! И ще даде всичко от себе си за победата на българския национален отбор по баскетбол!

Александър Везенков завърши миналия сезон, печелейки всичко възможно - титла в Евролигата с Олимпиакос, титла на Гърция, награда за Най-полезен баскетболист в най-силния международен турнир на Стария континент.

И вместо да си почине, той дойде у нас и облече потника с трибагреника! За България, за съотборниците си и за децата, които ще го гледат!

На 5 юли 2026 г. националният отбор приема Норвегия в изключително важен мач, в който, ако победи с 10 и повече точки, ще си осигури място в следващия етап на квалификациите за европейското първенство. Мача може да гледате пряко по bTV веднага след централната ни емисия новини от 19:00 ч., а в 18:30 ч. започва студиото ни специално на онлайн платформата VOYO.BG!

За мача ще подгреем още от вечерта на 4 юли, когато ще може да гледате едно от най-искрените интервюта, които Краля на Европа е давал! Разговорът му с Петър Бакърджиев ще може да гледате по bTV веднага след централната ни емисия новини като част от поредицата bTV Репортерите!

Трябва да се справим!

"Винаги мачовете с националния отбор са важни. Всички се надявахме, че ще можем да играем срещу по-добри съперници в квалификациите за световното, но това имаме в момента. Трябва да се справим и да продължим напред, за да може през август месец да има мачове, да има интерес от хората и да се изкачваме лека-полека към мястото, на което бяхме преди години", споделя Везенков.

Снимка: Евгений Милов, bTV

Той не успя да играе за България при последните мачове заради контузии, но със сигурност носи топъл спомен за онова домакинство срещу Швеция в Ботевград, когато залата скандираше неговото име и видя победа!

За малките

"Усетих го в мача с Швеция, когато мисля, че можехме да напълним и голямата зала. Когато играхме с Олимиакос срещу Апоел. Съобщения, хората ме спират... Важно е! В България нямаме много силно първенство, националният отбор не играе на големи форуми, но това е начинът малките деца да се "запалят" по баскетбола и той да стане малко по-популярен", философски казва той.

Снимка: Евгений Милов, bTV

А за предизвикателствата на отминалия сезон и за предстоящите такива, за "Бангаранга" на DARA, за личния живот и защо е важно да не е пред камерите, за поуките след НБА - Везенков говори пред Петър Бакърджиев в интервюто, което може да гледате пряко по bTV на 4 юли веднага след централната емисия новини!

По същото време, но на 5 юли е мачът България - Норвегия, част от квалификациите за европейското първенство по баскетбол. Може да го гледате пряко по bTV!

От 18:30 ч., пряко на онлайн платформата ни VOYO.BG започва коментарното ни студио директно от Ботевград с много интересни материали и ексклузивни гости!