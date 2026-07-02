Александър Везенков пред bTV: Трябва да се справим! Да запалим децата по баскетбола! (ВИДЕО)
Най-добрият баскетболист на Европа ще играе за България срещу Норвегия в неделя! Гледайте мача пряко по bTV и на VOYO.BG
Той е тук! И ще даде всичко от себе си за победата на българския национален отбор по баскетбол!
Александър Везенков завърши миналия сезон, печелейки всичко възможно - титла в Евролигата с Олимпиакос, титла на Гърция, награда за Най-полезен баскетболист в най-силния международен турнир на Стария континент.
И вместо да си почине, той дойде у нас и облече потника с трибагреника! За България, за съотборниците си и за децата, които ще го гледат!
На 5 юли 2026 г. националният отбор приема Норвегия в изключително важен мач, в който, ако победи с 10 и повече точки, ще си осигури място в следващия етап на квалификациите за европейското първенство. Мача може да гледате пряко по bTV веднага след централната ни емисия новини от 19:00 ч., а в 18:30 ч. започва студиото ни специално на онлайн платформата VOYO.BG!
За мача ще подгреем още от вечерта на 4 юли, когато ще може да гледате едно от най-искрените интервюта, които Краля на Европа е давал! Разговорът му с Петър Бакърджиев ще може да гледате по bTV веднага след централната ни емисия новини като част от поредицата bTV Репортерите!
Трябва да се справим!
"Винаги мачовете с националния отбор са важни. Всички се надявахме, че ще можем да играем срещу по-добри съперници в квалификациите за световното, но това имаме в момента. Трябва да се справим и да продължим напред, за да може през август месец да има мачове, да има интерес от хората и да се изкачваме лека-полека към мястото, на което бяхме преди години", споделя Везенков.
Той не успя да играе за България при последните мачове заради контузии, но със сигурност носи топъл спомен за онова домакинство срещу Швеция в Ботевград, когато залата скандираше неговото име и видя победа!
За малките
"Усетих го в мача с Швеция, когато мисля, че можехме да напълним и голямата зала. Когато играхме с Олимиакос срещу Апоел. Съобщения, хората ме спират... Важно е! В България нямаме много силно първенство, националният отбор не играе на големи форуми, но това е начинът малките деца да се "запалят" по баскетбола и той да стане малко по-популярен", философски казва той.
А за предизвикателствата на отминалия сезон и за предстоящите такива, за "Бангаранга" на DARA, за личния живот и защо е важно да не е пред камерите, за поуките след НБА - Везенков говори пред Петър Бакърджиев в интервюто, което може да гледате пряко по bTV на 4 юли веднага след централната емисия новини!
По същото време, но на 5 юли е мачът България - Норвегия, част от квалификациите за европейското първенство по баскетбол. Може да го гледате пряко по bTV!
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