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btvsport.bg

„Играем за едно знаме“: Видеото, което ще запали баскетболна България!

"Лъвовете" срещу Норвегия - на 5 юли пряко в ефира на bTV и на VOYO.BG

Българският национален отбор по баскетбол отправи силно послание към феновете дни преди решителния двубой срещу Норвегия.

Под надслов „Играем за едно знаме“ националите демонстрират своята мотивация и готовност за предстоящото изпитание. Видеото е придружено от емоционален текст, прочетен от актьора Юлиан Вергов, който подчертава националната кауза и отговорността да представляваш България на международната сцена.

Баскетболистите без новия американец срещу Норвегия

Допълнителен повод за оптимизъм донесе завръщането на Александър Везенков. Най-голямото име в състава вече е с отбора и уверява, че е напълно възстановен за срещата. Неговото присъствие значително увеличава надеждите на българския тим в един от най-важните мачове през последните години.

„Чувствам се добре и съм готов да помогна на отбора. Ще се борим докрай за победата“, заяви Везенков преди сблъсъка.

Както вече е добре известно, баскетболният крал на Европа Александър Везенков влиза в ефира на bTV, за да нажежи до червено спортното лято в нашите платформи!

ИЗВЪНРЕДНО: Александър Везенков и националният отбор по баскетбол пряко в ефира на bTV (ВИДЕО)

Носителят на трофея в Евролигата за този сезон с екипа на Олимпиакос се завръща в националния отбор на България, а зрителите на bTV ще станат свидетели на този паметен момент в неделя, 5 юли.

Очакванията към двубоя на 5 юли в „Арена Ботевград“ са огромни. Интересът от страна на феновете е впечатляващ, а местата в залата почти са изчерпани.

С подкрепата на пълните трибуни и с Везенков обратно в състава, България се готви за мач, който може да се окаже решаващ по пътя към следващото европейско първенство.

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