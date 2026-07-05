Баскетбол Публикувано в Петър Бакърджиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Време е за битка! Везенков и България преследват върха (ВИДЕО) Следете с нас всичко най-интересно преди, по време и след мача в Ботевград

Часът удари! България посреща Норвегия в изключително важна квалификация по пътя към Евро 2029!

Началото е в 19:30 ч. в "Арена Ботевград"! Мачът, в който отново за България ще играе най-добрият баскетболист в Европа - Александър Везенков, е напълно разпродаден, след като днес свършиха и последните останали билети, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Ако не сте в Ботевград, може да следите с нас всичко най-интересно преди, по време и след мача. Коментари, анализи, интервюта, атмосфера в залата и извън нея, какво се случва в съблекалнята на "лъвовете" - всичко това ви очаква на живо на btvsport.

Специалното ни студио започна в 18:30 ч. на VOYO.BG, а мачът е пряко в ефира на bTV от 19:30 ч.

Българите имат две победи и една загуба, като се намират на второто място във временното класиране, а норвежците са първи с пълен актив от три успеха. „Лъвовете“ трябва да спечелят с 10 или повече точки, за да изпреварят скандинавците на върха и да се класират за следващата фаза в пресявките. Все пак „трикольорите“ могат да продължат напред като най-добър втори отбор и при успех без значение разликата.