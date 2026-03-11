Стефани Костович: Бях по-притеснена преди химна (ВИДЕО)

По-притеснена преди изпълнението на българския химн, отколкото по време на мача. Така се е чувствала натурализираната американка Стефани Костович, която дебютира с "дабъл-дабъл" при разгрома със 120:40 над Азербайджан в квалификацииите за ЕвроБаскет 2027.

"Много се вълнувах. Казах на момичетата, че се чувствах сякаш това е първият ми ден на училище. За мен беше много специално да изиграя първия си мач на национално ниво и се гордея много, че го направих с екипа на България"

"Много ми харесва тук. Започнах да уча химна на България в момента, в който получих български паспорт. Упражнявах се всеки ден. Може би бях по-неспокойна преди изпълнението на химна, отколкото за самия мач. Но се радвам, че го направих. Доволна съм, че показах уважението си към България по този начин.", сподели пред bTV Костович, която завърши с 12 точки и 10 борби.

Това е тя

Стефани е родена на 9 октомври 1995 г. във Франклин, щата Уисконсин. С ръст от 189 см, тя играе на позиции 4 и 5 и е известна с универсалността си – може да действа както близо до коша, така и в по-открито нападение.

Баскетболът става част от живота ѝ на 12 години, вдъхновена от по-големите си сестри, а гимназията я среща и с леката атлетика, която допълнително развива физическите ѝ качества.

Наред с спорта, Стефани завършва медицинско училище и има диплома по психология от университета „Уисконсин“ в Милуоки, където е част от Идеалния отбор на All-Horizon League и два пъти във Втория тим.

Стефани е играла в 8 страни, сред които Гърция, Мексико, Румъния, Полша, Германия, Италия и Чехия.