bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Стефани Костович: Бях по-притеснена преди химна (ВИДЕО)

Упражнявах се всеки ден, показах уважение - щастлива е натурализираната американка

По-притеснена преди изпълнението на българския химн, отколкото по време на мача. Така се е чувствала натурализираната американка Стефани Костович, която дебютира с "дабъл-дабъл" при разгрома със 120:40 над Азербайджан в квалификацииите за ЕвроБаскет 2027.

"Много се вълнувах. Казах на момичетата, че се чувствах сякаш това е първият ми ден на училище. За мен беше много специално да изиграя първия си мач на национално ниво и се гордея много, че го направих с екипа на България"

"Много ми харесва тук. Започнах да уча химна на България в момента, в който получих български паспорт. Упражнявах се всеки ден. Може би бях по-неспокойна преди изпълнението на химна, отколкото за самия мач. Но се радвам, че го направих. Доволна съм, че показах уважението си към България по този начин.", сподели пред bTV Костович, която завърши с 12 точки и 10 борби.

Това е тя

Стефани е родена на 9 октомври 1995 г. във Франклин, щата Уисконсин. С ръст от 189 см, тя играе на позиции 4 и 5 и е известна с универсалността си – може да действа както близо до коша, така и в по-открито нападение.

Баскетболът става част от живота ѝ на 12 години, вдъхновена от по-големите си сестри, а гимназията я среща и с леката атлетика, която допълнително развива физическите ѝ качества.

Наред с спорта, Стефани завършва медицинско училище и има диплома по психология от университета „Уисконсин“ в Милуоки, където е част от Идеалния отбор на All-Horizon League и два пъти във Втория тим.

Стефани е играла в 8 страни, сред които Гърция, Мексико, Румъния, Полша, Германия, Италия и Чехия.

 
Тагове:

България евробаскет дебют химн азербайджан 2027 дабъл дабъл Стефани Костович

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Арсенал отърва кожата в Германия след спорна дузпа (ВИДЕО)

Арсенал отърва кожата в Германия след спорна дузпа (ВИДЕО)
Йосиф Миладинов пак ще плува за България

Йосиф Миладинов пак ще плува за България
Защо звездите ни в тениса отказват на България?

Защо звездите ни в тениса отказват на България?
Иран няма за играе на световното по футбол

Иран няма за играе на световното по футбол

Последни новини

Геният Валверде разнищи Ман Сити за едно полувреме (ВИДЕО)

Геният Валверде разнищи Ман Сити за едно полувреме (ВИДЕО)
Арсенал отърва кожата в Германия след спорна дузпа (ВИДЕО)

Арсенал отърва кожата в Германия след спорна дузпа (ВИДЕО)
Доминация!

Доминация! "Лъвиците" разпиляха Азербайджан и в Пловдив (ВИДЕО)
Бербатов показа 18-те въпроса към спортните федерации

Бербатов показа 18-те въпроса към спортните федерации
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV