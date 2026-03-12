bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бодьо взе пореден скалп и мечтае в Шампионската лига

Норвежкият дебютант крачи към четвъртфиналите

Бодьо взе пореден скалп и мечтае в Шампионската лига

Приказката на Бодьо Глимт в Шампионската лига продължава! Норвежците крачат към четвъртфиналите, след като взеха скалпа на пореден европейски гранд. Дебютантите победиха Спортинг Лисабон с 3:0 у дома.

Така "жълтите" постигнаха пети пореден успех в Турнира на богатите и отдалечиха "лъвовете" от първо класиране за фазата на най-добрите 8 от 43 години насам.

На ст. Аспмира, Бодьо поведе в 32', когато Сондре Фет беше точен от дузпа, отсъдена за фал срещу него на Георгиос Вагианидис. Тимът на Кйетил Кнутсен удвои аванса си в края на първата част чрез Оле Бломберг.

Има ли кой да спре Бодьо?

Гостите се активизираха през втората част, но така и не намериха път към вратата, пазена от Никита Хайкин. Вместо това Каспар Хьог оформи класическата победа за Бодьо в 71', когато се вклини между двама защитници в зелено и бяло и засече центриране на Хенс Хауге.

След седмица Бодьо Глимт най-вероятно ще стане едва вторият представител на скандинавската страна, стигал до четвъртфиналите. Първият е Розенборг през сезон 1996/1997.

Спортинг пък ще се надява на чудо в Лисабон, след като не спечели при визита в 16-и пореден елиминационен мач. От 2005 г. насам бившият отбор на Красимир Балъков има 6 равенства и вече 10 поражения.

