Арсенал отърва кожата в Германия след спорна дузпа

Спорна дузпа в края на мача спаси Арсенал от загуба срещу Байер Леверкузен в Шампионската лига. Това е първи мач на "топчиите", в който те не печелят през този сезон в Турнира на богатите.

Какво се случи?

Първата сериозна ситуация дойде в 20', когато Габриел Мартинели навлезе в наказателното поле и стреля, но гредата бе на страната на Леверкузен. Интересното е, че Арсенал през първото полувреме нямаше нито един корнер в своя полза, което се случва за едва пети път през този сезон.

Домакините започнаха ударно второто полувреме. Още с биенето на център "аспирините" осъществвиха изненадваща атака и след страхотна намеса на Давид Рая стигната до корнер. Няколко секунди по-късно Арсенал допусна попадение от собствения си специалитет - след центриране отъгловия удар Роберт Андрих се оказа сам във вратарското поле и бе безкомпромисен.

Снимка: Reuters

След това попадение Леверкузен се активизира още повече и пренесе играта в половината на Арсенал. Футболистите на "артилеристите" се опитваха да създават ситуации, но така и не намираха верен път към вратата на своя опонент.

В 87' Нони Мадуеке падна в наказателното поле и съдията мигновенно посочи бялата точка, въпреки че останаха съмнения за симулация. Резервата Кай Хаверц застана зад топката и изравни резултата срещу бившия си отбор. Янис Блазвих уцели ъгъла, но плонжът му не бе достатъчен, за да спаси.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байер Леверкузен и Арсенал