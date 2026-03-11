bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Арсенал отърва кожата в Германия след спорна дузпа

Леверкузен бе на път да спечели, но в последните минути хвърли всичко на вятъра

Reuters

Спорна дузпа в края на мача спаси Арсенал от загуба срещу Байер Леверкузен в Шампионската лига. Това е първи мач на "топчиите", в който те не печелят през този сезон в Турнира на богатите.

Какво се случи?

Първата сериозна ситуация дойде в 20', когато Габриел Мартинели навлезе в наказателното поле и стреля, но гредата бе на страната на Леверкузен. Интересното е, че Арсенал през първото полувреме нямаше нито един корнер в своя полза, което се случва за едва пети път през този сезон. 

Домакините започнаха ударно второто полувреме. Още с биенето на център "аспирините" осъществвиха изненадваща атака и след страхотна намеса на Давид Рая стигната до корнер. Няколко секунди по-късно Арсенал допусна попадение от собствения си специалитет - след центриране отъгловия удар Роберт Андрих се оказа сам във вратарското поле и бе безкомпромисен.

Снимка: Reuters

След това попадение Леверкузен се активизира още повече и пренесе играта в половината на Арсенал. Футболистите на "артилеристите" се опитваха да създават ситуации, но така и не намираха верен път към вратата на своя опонент.

В 87' Нони Мадуеке падна в наказателното поле и съдията мигновенно посочи бялата точка, въпреки че останаха съмнения за симулация. Резервата Кай Хаверц застана зад топката и изравни резултата срещу бившия си отбор. Янис Блазвих уцели ъгъла, но плонжът му не бе достатъчен, за да спаси.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байер Леверкузен и Арсенал

Байер Леверкузен
Байер Леверкузен
1 : 1
Арсенал
Арсенал
45%
Притежание на топката
55%
4
Точни удари
6
6
Неточни удари
1
30
Опасни атаки
62
9
Нарушения
8
2
Корнери
3
0
Засади
1
3-4-2-1
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

28
4 8 12
19 25 24 20
11 30
35
14
7 10 11
36 41
12 2 6 5
1
Янис Блазуич 28 Янис Блазуич
Джарел Куанса 4 Джарел Куанса
Робърт Андрич 8 Робърт Андрич
Едмон Тапсоба 12 Едмон Тапсоба
Ърнест Поку 19 Ърнест Поку
Ексекиел Паласиос 25 Ексекиел Паласиос
Алейкс Гарсия 24 Алейкс Гарсия
Алекс Грималдо 20 Алекс Грималдо
Мартин териер 11 Мартин териер
Ибрахим Маза 30 Ибрахим Маза
35
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Еберечи Езе 10 Еберечи Езе
Мартинели 11 Мартинели
Виктор Гьокерес 14 Виктор Гьокерес
Тагове:

футбол англия арсенал шампионска лига германия байер леверкузен равенство артилеристи топчии кай хаверц аспирини турнира на богатите

