ПСЖ отказа Челси в края

Носителят на трофея в Шампионската лига - Пари Сен Жермен, оформи втората поредна кошмарна вечер за английските отбори в турнира.

Парижани спечелиха с 5:2 срещу световния клубен първенец Челси в мач от осминафиналите.

Така всички представители на Висшата лига не победиха в тази фаза. Вчера Ливърпул отстъпи на Галатасарай, а Тотнъм беше разбит от Атлетико Мадрид. Днес Манчестър Сити загуби с 0:3 от Реал Мадрид, след като Арсенал се нуждаеше от спорна дузпа в края, за да стигне до 1:1 с Байер Леверкузен.

ПСЖ сломи Челси за 20-ина минути

На Парк де Пренс Брадли Баркола изведе домакините напред в 10', но Мало Густо изравни в 28'.

Кавалерът на "Златната топка" за миналата година Усман Дембеле възстанови аванса на ПСЖ в 40', обаче Челси отговори чрез световния шампион Енцо Фернандес в 57'.

Влезлият като резерва Хвича Кварацхелия вдъхнови ПСЖ за убедителен успех. В 74' той асистира на Витиня за 3:2 след груба грешка на вратаря Филип Йоргенсен, преди да реализира в 86' и четвъртата минута от добавеното време.

Така ПСЖ се затвърди като труден съперник за Челси. "Сините" от Лондон имат само 2 победи в последните си 9 двубоя срещу френския гранд.

Реваншът на Стамфорд Бридж в английската столица е насрочен за след седмица.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Челси