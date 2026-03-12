ПСЖ отказа Челси в края

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кошмарна вечер за английските отбори в Шампионската лига

Носителят на трофея в Шампионската лига - Пари Сен Жермен, оформи втората поредна кошмарна вечер за английските отбори в турнира.

Парижани спечелиха с 5:2 срещу световния клубен първенец Челси в мач от осминафиналите.

Така всички представители на Висшата лига не победиха в тази фаза. Вчера Ливърпул отстъпи на Галатасарай, а Тотнъм беше разбит от Атлетико Мадрид. Днес Манчестър Сити загуби с 0:3 от Реал Мадрид, след като Арсенал се нуждаеше от спорна дузпа в края, за да стигне до 1:1 с Байер Леверкузен.

ПСЖ сломи Челси за 20-ина минути

На Парк де Пренс Брадли Баркола изведе домакините напред в 10', но Мало Густо изравни в 28'.

Кавалерът на "Златната топка" за миналата година Усман Дембеле възстанови аванса на ПСЖ в 40', обаче Челси отговори чрез световния шампион Енцо Фернандес в 57'.

Влезлият като резерва Хвича Кварацхелия вдъхнови ПСЖ за убедителен успех. В 74' той асистира на Витиня за 3:2 след груба грешка на вратаря Филип Йоргенсен, преди да реализира в 86' и четвъртата минута от добавеното време. 

Така ПСЖ се затвърди като труден съперник за Челси. "Сините" от Лондон имат само 2 победи в последните си 9 двубоя срещу френския гранд.

Реваншът на Стамфорд Бридж в английската столица е насрочен за след седмица.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Челси

ПСЖ
ПСЖ
5 : 2
Челси
Челси
58%
Притежание на топката
42%
6
Точни удари
8
3
Неточни удари
1
57
Опасни атаки
27
14
Нарушения
7
2
Корнери
3
2
Засади
2
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

39
2 5 51 25
33 17 87
14 10 29
20
10 8 7
24 25
27 29 23 3
12
Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Уорън Заир Емери 33 Уорън Заир Емери
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Брадли Баркола 29 Брадли Баркола
Филип Йоргенсен 12 Филип Йоргенсен
Мало Густо 27 Мало Густо
Уесли Фофана 29 Уесли Фофана
Тревох Чалоба 23 Тревох Чалоба
Кукурела 3 Кукурела
Рийс Джеймс 24 Рийс Джеймс
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Коул Палмър 10 Коул Палмър
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Педро Нето 7 Педро Нето
Жоао Педро 20 Жоао Педро
