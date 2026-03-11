Геният Валверде разнищи Ман Сити за едно полувреме (ВИДЕО)

Въпреки че бе без звездата си Килиан Мбапе, Реал Мадрид разби Манчестър Сити с 3:0 насред "Сантяго Бернабеу". Големият герой се казва Федерико Валверде, който вкара хеттрик в рамките на едно полувреме.

Унижение

Мачът започна точно според очакванията за дерби! Двата отбора не спираха да си разменят атаки и да се опитват да отбележат.

В 20' Тибо Куртоа направи страхотен пас към Федерико Валверде, който с овладяването на топката неутрализира Нико О'Райли, а след това успя да излъже и Джанлуиджи Донарума, за да отбележи на опразнената врата.

Снимка: Reuters

С асистенцията си Куртоа се превърна в първия вратар с два голови паса в един сезон в Шампионската лига.

7 минути по-късно Валверде отново се озова в прегръдките на своите съотборници. Винисиус подаде към уругваеца и той с клиничен удар отново матира Донарума.

Снимка: Reuters

В 42' геният на Феде Валверде отново блесна. Уругваецът оформи своя хеттрик само за ендо полувреме. Полузащитникът получи невероятно подаване от Браим Диас в наказателното поле и с елегантно движение елиминира Марк Гехи, а след това разстреля Донарума.

Още с началото на второто полувреме Реал стигна до вратата на Сити. Единственото добрата намеса на Донарума спаси "гражданите" от четвърти гол.

Снимка: Reuters

В 55' Винисиус бе изведен по прекрасен начин зад защитата на Сити и остана 1в1 с вратаря, който го фаулира в наказателното поле. При последвалата дузпа Вини пое отговорността, но изпълнението му бе слабо и Донарума спаси 11-метровия наказателен удар.

В 75' Тибо Куртоа отново доказа защо е един от най-добрите вратари в света. След грешка в защитата неговият рефлекс спаси Реал от попадение.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Реал Мадрид и Манчестър сити