Геният Валверде разнищи Ман Сити за едно полувреме (ВИДЕО)

Спектакъл насред Мадрид

Reuters

Въпреки че бе без звездата си Килиан Мбапе, Реал Мадрид разби Манчестър Сити с 3:0 насред "Сантяго Бернабеу". Големият герой се казва Федерико Валверде, който вкара хеттрик в рамките на едно полувреме. 

Унижение

Мачът започна точно според очакванията за дерби! Двата отбора не спираха да си разменят атаки и да се опитват да отбележат.

В 20' Тибо Куртоа направи страхотен пас към Федерико Валверде, който с овладяването на топката неутрализира Нико О'Райли, а след това успя да излъже и Джанлуиджи Донарума, за да отбележи на опразнената врата.

Снимка: Reuters

С асистенцията си Куртоа се превърна в първия вратар с два голови паса в един сезон в Шампионската лига.

7 минути по-късно Валверде отново се озова в прегръдките на своите съотборници. Винисиус подаде към уругваеца и той с клиничен удар отново матира Донарума.

Снимка: Reuters

В 42' геният на Феде Валверде отново блесна. Уругваецът оформи своя хеттрик само за ендо полувреме. Полузащитникът получи невероятно подаване от Браим Диас в наказателното поле и с елегантно движение елиминира Марк Гехи, а след това разстреля Донарума.

Още с началото на второто полувреме Реал стигна до вратата на Сити. Единственото добрата намеса на Донарума спаси "гражданите" от четвърти гол.

Снимка: Reuters

В 55' Винисиус бе изведен по прекрасен начин зад защитата на Сити и остана 1в1 с вратаря, който го фаулира в наказателното поле. При последвалата дузпа Вини пое отговорността, но изпълнението му бе слабо и Донарума спаси 11-метровия наказателен удар.

В 75' Тибо Куртоа отново доказа защо е един от най-добрите вратари в света. След грешка в защитата неговият рефлекс спаси Реал от попадение.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Реал Мадрид и Манчестър сити

Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 : 0
Манчестър сити
Манчестър сити
40%
Притежание на топката
60%
10
Точни удари
5
2
Неточни удари
3
24
Опасни атаки
74
9
Нарушения
12
1
Корнери
10
1
Засади
0
4-4-2
Формация
4-1-3-2
Стадион:

Състави

1
12 22 24 23
8 45 14 15
21 7
42 9
26 20 11
16
45 3 15 33
25
Тибо Куртоа 1 Тибо Куртоа
Трент Александър-Арнолд 12 Трент Александър-Арнолд
Антонио Рюдигер 22 Антонио Рюдигер
Дийн Хуйсен 24 Дийн Хуйсен
Ферланд Менди 23 Ферланд Менди
Федерико Валверде 8 Федерико Валверде
45
Орелиен Чуамени 14 Орелиен Чуамени
Арда Гюлер 15 Арда Гюлер
Брахим Диас 21 Брахим Диас
Виниций Джуниор 7 Виниций Джуниор
Джанлуиджи Донарума 25 Джанлуиджи Донарума
Абдукодир Хусанов 45 Абдукодир Хусанов
Рубен Диас 3 Рубен Диас
Марк Гуехи 15 Марк Гуехи
N. O'Reilly 33 N. O'Reilly
Родри Ернандес 16 Родри Ернандес
Савио Морейра де Оливейра 26 Савио Морейра де Оливейра
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Антоан Семеньо 42 Антоан Семеньо
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд
мадрид футбол манчестър сити шампионска лига реал мадрид победа сантяго бернабеу унижение тибо куртоа винисиус Джанлуиджи Донарума Федерико Валверде

