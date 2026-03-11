Доминация! "Лъвиците" разпиляха Азербайджан и в Пловдив

Продължава победният ход на женския национален отбор в квалификациите за ЕвроБаскет 2027! След като разгромиха Азербайджан със 141:48 в Баку през ноември, днес "лъвиците" отнесоха същия съперник със 120:40 в Пловдив.

Успехът е четвърти пореден за селекцията на Таня Гатева в този етап от пресявките. С него отборът ни запазва перфектния си баланс и е убедителен лидер в група 5.

Най-резултатна за България тази вечер стана Преслава Колева с 20 точки, а по 15 добавиха капитанът Борислава Христова и Катрин Стоичкова. "Дабъл-дабъл" от 12 точки и 10 борби записа натурализираната дебютантка Стефани Костович.

Следващият мач на България е в събота (14 март), когато приемаме Украйна. Срещата е с начален час 19:00 и също ще бъде излъчена пряко тук, както и на онлайн платформата ни VOYO.BG.

Националките показаха класа

Българките започнаха концентрирано и с много добра игра в защита си осигуриха серия от точки на бърза атака, за да поведат с 10:0 още в самото начало. Това им даде необходимата увереност и до края на първия период домакините увеличиха аванса си до 22 точки при 34:12.

Тимът на България продължи да диктува събитията на паркета и във втората четвърт, която бе спечелена с 24:13. Така почивката дойде при резултат 58:25.

След паузата за националките заработи и стрелбата от дистанция, което им позволи да реализират 31 точки, докато в защита българките ограничиха съперника до само 5 вкарани точки в третата част.

В последните 10 минути възпитаничките на Таня Гатева направиха успеха си повече от убедителен, оформяйки крайния резултат на 120:40.

Съставите

България: 7. Борислава Христова, 13. Радостина Димитрова, 23. Гергана Иванова, 32. Стефани Костович, 33. Карина Константинова

Азербайджан: 4. Лейла Алахвердиева, 7. Дениз Гоккол, 12. Шилан Акбингол, 13. Айлин Нифталиева, 28. Полина Шукина