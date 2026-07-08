Баскетбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Монако, ПАОК и още: Тежък жребий за Балкан в ЕвроКъп Българският шампион ще играе във втория по сила европейски клубен турнир Снимка: Lap.bg

Съперници от висока класа и тежки мачове очакват българския баскетболен шампион Балкан Ботевград във втория по сила европейски клубен турнир ЕвроКъп.

Това стана ясно след жребия, който днес, 8 юли, се проведе в Барселона.

Балкан попадна в четвърта група с един от доскорошните участници в Евролигата и финалист от сезон 2024/2025 - Монако, и още шест тима.

Групата

Всичките съперници на Балкан за груповата фаза на ЕвроКъп са:

Монако (Франция)

Бахчешехир (Турция)

Манреса (Испания)

Рациофарм Улм (Германия)

Рома Баскет (Италия)

Лиаткабелис (Литва)

ПАОК (Гърция)

Снимка: Lap.bg

Турският тим завърши на трето място в първенството през миналия сезон колосите Фенербахче и Бешикташ.

Манреса бе на десета позиция в едно от най-оспорваните първенства на света - испанското, докато германският шампион от 2023 г. Рациофарм завърши шести. Рома е 11-и в италианското първенство, Лиаткабелис - четвърти в Литва, а ПАОК - трети в Гърция.

Мачовете

Първите четири от всяка от четирите групи се класират към осминафиналите.

Мачовете на Балкан ще започнат на 29/30 септември, а за тима от Ботевград това ще е дебют на такова високо европейско ниво.

Снимка: Lap.bg

Ето и разпределението в останалите групи:

Група 1: Льо Ман (Франция), Апоел Йерусалим (Израел),Сан Пабло Бургос (Испания), Цедевита Олимпия (Словения), Дертона (Италия), Арис (Гърция), Росток (Германия), Рига Зели (Латвия)

Група 2: Тюрк Телеком (Турция), Клуж-Напока (Румъния), Ла Лагуна Тенерифе (Испания), Умана Венеция (Италия), Максима Рома (Италия), Шяуляй (Литва), Лондон Лайънс (Великобритания), Франкфурт Скайлайнърс (Германия)

Група 3: Бург ен Брес (Франция), Тофаш Бурса (Турция),Будучност (Черна гора), Тренто (Италия), Наполи (Италия), Нептунас Клайпеда (Литва), Кемниц (Германия), Шльонск Вроцлав (Полша)