Монако, ПАОК и още: Тежък жребий за Балкан в ЕвроКъп
Българският шампион ще играе във втория по сила европейски клубен турнир
Съперници от висока класа и тежки мачове очакват българския баскетболен шампион Балкан Ботевград във втория по сила европейски клубен турнир ЕвроКъп.
Това стана ясно след жребия, който днес, 8 юли, се проведе в Барселона.
Балкан попадна в четвърта група с един от доскорошните участници в Евролигата и финалист от сезон 2024/2025 - Монако, и още шест тима.
Групата
Всичките съперници на Балкан за груповата фаза на ЕвроКъп са:
Монако (Франция)
Бахчешехир (Турция)
Манреса (Испания)
Рациофарм Улм (Германия)
Рома Баскет (Италия)
Лиаткабелис (Литва)
ПАОК (Гърция)
Турският тим завърши на трето място в първенството през миналия сезон колосите Фенербахче и Бешикташ.
Манреса бе на десета позиция в едно от най-оспорваните първенства на света - испанското, докато германският шампион от 2023 г. Рациофарм завърши шести. Рома е 11-и в италианското първенство, Лиаткабелис - четвърти в Литва, а ПАОК - трети в Гърция.
Мачовете
Първите четири от всяка от четирите групи се класират към осминафиналите.
Мачовете на Балкан ще започнат на 29/30 септември, а за тима от Ботевград това ще е дебют на такова високо европейско ниво.
Ето и разпределението в останалите групи:
Група 1: Льо Ман (Франция), Апоел Йерусалим (Израел),Сан Пабло Бургос (Испания), Цедевита Олимпия (Словения), Дертона (Италия), Арис (Гърция), Росток (Германия), Рига Зели (Латвия)
Група 2: Тюрк Телеком (Турция), Клуж-Напока (Румъния), Ла Лагуна Тенерифе (Испания), Умана Венеция (Италия), Максима Рома (Италия), Шяуляй (Литва), Лондон Лайънс (Великобритания), Франкфурт Скайлайнърс (Германия)
Група 3: Бург ен Брес (Франция), Тофаш Бурса (Турция),Будучност (Черна гора), Тренто (Италия), Наполи (Италия), Нептунас Клайпеда (Литва), Кемниц (Германия), Шльонск Вроцлав (Полша)Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google