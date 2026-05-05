Веласкес отново е в Ботевград заради любимия Реал (СНИМКИ)

След като прекъсна доминацията и спечели първата шампионска титла за Левски от 17 години насам, Хулио Веласкес отново е в Ботевград, за да наблюдава любимия си Реал Мадрид.

Апоел Тел Авив приема испанския гранд в мач от четвъртфиналите на Евролигата.

Преди 5 месеца старши треньорът на Левски отново бе в залата, за да подкрепи кралския клуб, който победи драматично със 75:74.

Към най-добрите 4

Сега "белите" са близо до Файнъл Фор, след като победиха на два пъти Апоел - първо с 86:82, а после с разгромното 102:75.

Към Топ 4 крачи и Олимпиакос на Александър Везенков. Тази вечер най-добрият български баскетболист ще опита да изведе гръцкия гранд до трети пореден успех над Монако, който доскоро беше кошмар за "червено-белите".