Блокирана от Меси! Аржентинска актриса намекна за тайна история със звездата

Образът на световния шампион Лионел Меси като тих и семеен човек без скандали бе поставен под въпрос след изказване на аржентинската актриса и модел Андреа Ринкон.
Знойната красавица беше гост в телевизионно предаване, където водещите, разглеждайки профила ѝ в социалните мрежи, откриха, че Меси я е блокирал в Instagram. Откритието предизвика вълнение в студиото, след което актрисата реши да говори открито за предполагаемата им минала комуникация.
„Не ме интересува дали ще ме отблокира. Това беше в друг живот“, заяви Ринкон, като добави, че обществото има погрешна представа за характера на аржентинската звезда. Според нея Меси не е „светецът“, за какъвто често го представят феновете и медиите.
Актрисата намекна, че в миналото е имало периоди, в които Меси и настоящата му съпруга Антонела Ракуцо не са били заедно и тогава футболистът е водил по-различен живот.
В самото предаване бе повдигнат и въпросът кой стои зад блокирането в социалната мрежа. Част от участниците в студиото предположиха, че това може да е решение на Ракуцо, която се опитвала да държи далеч от семейството си жени от миналото на футболиста.
Засега няма официален коментар от страна на Меси или неговото обкръжение. Изказването на Ринкон обаче предизвика бурни реакции в социалните мрежи, като част от феновете поставят под съмнение думите ѝ.
