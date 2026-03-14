bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
Блокирана от Меси! Аржентинска актриса намекна за тайна история със звездата
Футбол Световен футбол

Образът на световния шампион Лионел Меси като тих и семеен човек без скандали бе поставен под въпрос след изказване на аржентинската актриса и модел Андреа Ринкон.

Знойната красавица беше гост в телевизионно предаване, където водещите, разглеждайки профила ѝ в социалните мрежи, откриха, че Меси я е блокирал в Instagram. Откритието предизвика вълнение в студиото, след което актрисата реши да говори открито за предполагаемата им минала комуникация.

„Не ме интересува дали ще ме отблокира. Това беше в друг живот“, заяви Ринкон, като добави, че обществото има погрешна представа за характера на аржентинската звезда. Според нея Меси не е „светецът“, за какъвто често го представят феновете и медиите.

Минало незабравимо

Актрисата намекна, че в миналото е имало периоди, в които Меси и настоящата му съпруга Антонела Ракуцо не са били заедно и тогава футболистът е водил по-различен живот.

В самото предаване бе повдигнат и въпросът кой стои зад блокирането в социалната мрежа. Част от участниците в студиото предположиха, че това може да е решение на Ракуцо, която се опитвала да държи далеч от семейството си жени от миналото на футболиста.

Засега няма официален коментар от страна на Меси или неговото обкръжение. Изказването на Ринкон обаче предизвика бурни реакции в социалните мрежи, като част от феновете поставят под съмнение думите ѝ.

Тагове:

актриса фенове Аржентина лионел меси имидж флирт светец Интер Маями

Най - важното

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV