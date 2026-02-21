bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Везенков се контузи и Олимпиакос отново изпусна Купата (ВИДЕО)

Златните медали са за Панатинайкос

Везенков се контузи и Олимпиакос отново изпусна Купата (ВИДЕО)

Александър Везенков се контузи и Олимпиакос загуби финала за Купата на Гърция във втори пореден сезон.

Златните медали отново отидоха при Панатинайкос, който спечели със 79:68 в дербито в Хераклион, Крит.

Поражението е първо за гранда от Пирея на домашната сцена от началото на сезона.

Контузия спря Везенков

Най-добрият български баскетболист се отправи към съблекалнята в края на третата четвъртина заради проблеми в кръста. Впоследствие родното тежко крило се завърна, но повече не влезе в игра, а догледа срещата с колан на кръста от пейката.

Задачата на Олимпиакос беше сложна и заради травмата на Никола Милутинов, който носеше специална шина на счупения си палец.

Везенков единствен бе на ниво за "бяло-червените". Той стана най-резултатен с 16 точки, като добави 2 борби и асистенция за 26:22 минути на паркета.

Над всички за "зелените" беше новата им звезда Найджъл Хейс-Дейвис с 15 точки и 6 борби, което му донесе приза за най-полезен играч във финала.

Панатинайкос вдигна Купата за 22-ри път в своята история. Олимпиакос остава с 12 във витрината си - последната от 2024 г.

Тагове:

гърция купа олимпиакос панатинайкос контузия крит Александър Везенков

