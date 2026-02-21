Везенков се контузи и Олимпиакос отново изпусна Купата (ВИДЕО)

Александър Везенков се контузи и Олимпиакос загуби финала за Купата на Гърция във втори пореден сезон.
Златните медали отново отидоха при Панатинайкос, който спечели със 79:68 в дербито в Хераклион, Крит.
Поражението е първо за гранда от Пирея на домашната сцена от началото на сезона.
Най-добрият български баскетболист се отправи към съблекалнята в края на третата четвъртина заради проблеми в кръста. Впоследствие родното тежко крило се завърна, но повече не влезе в игра, а догледа срещата с колан на кръста от пейката.
Ο Βεζένκοβ ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Ο Σλούκας τον χάιδεψε φιλικά.#paobc #olympiacosbc #olypao #AllwynFinal8 pic.twitter.com/UR9udjeLsd— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
Задачата на Олимпиакос беше сложна и заради травмата на Никола Милутинов, който носеше специална шина на счупения си палец.
Везенков единствен бе на ниво за "бяло-червените". Той стана най-резултатен с 16 точки, като добави 2 борби и асистенция за 26:22 минути на паркета.
Над всички за "зелените" беше новата им звезда Найджъл Хейс-Дейвис с 15 точки и 6 борби, което му донесе приза за най-полезен играч във финала.
Панатинайкос вдигна Купата за 22-ри път в своята история. Олимпиакос остава с 12 във витрината си - последната от 2024 г.