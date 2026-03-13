Мони Николов се контузи при блокада (ВИДЕО)

Волейболист №6 в света за миналата година Симеон Николов получи контузия. Той се приземи лошо по време на мача между своя Локомотив Новосибирск и Ярославич Ярославл от 30-ия кръг на руското първенство.

Във втория гейм разпределителят на българския национален отбор участва в троен блок, след което падна на игрището. Той се хвана за десния глезен под притеснените погледи на своите съотборници.

Секунди по-късно Николов излезе от игра, като добрата новина е, че не се нуждаеше от чужда помощ. Глезенът му беше бинтован от лекарския екип направо на резервната скамейка.

Засега не е ясно колко време ще продължи възстановяването му. По всяка вероятност става дума за леко навяхване.