Баскетбол

"Ще бъде трудно": Баскетболните "лъвици" се изправят срещу Украйна (ВИДЕО)

Ще бъде трудно, ще бъде важен мач, а всяка подкрепа е от значение! 

Женският национален отбор по баскетбол се изправя срещу Украйна в битка от първата част на квалификациите за европейското първенство по баскетбол. 

Мачът е в Пловдив, утре (14 март) от 19:00 ч.

По-трудно от Азербайджан

Само преди два дни "лъвиците" победиха с категоричното 120:40 Азербайджан. Това бе четвърти пореден успех за селекцията на Таня Гатева в този етап от пресявките. С него отборът ни запази перфектния си баланс и е убедителен лидер в група 5.

Преди мача с Украйна обаче тази победа не вдига самочувствието, а напротив - изостря вниманието на момичетата. 

"Излизаме срещу много по-добър съперник от Азербайджан. Очакванията са отново за победа. Ще бъде много по-различен мач от онзи, който изиграхме срещу тях в Латвия. Там бяхме категорични и се надявам, че ще пренесем същата енергия и ще се поздравим с победа", заяви Радостина Христова - един от лидерите в тима. 

В края на 2015 г. България победи Украйна с 80:60.

Подкрепата

"Чувстваме се добре, готови сме, мислим, че ще победим. Всяка победа е ключова за нас. Гледаме стъпка по стъпка, всеки мач да побеждаваме. Има повече вълнение - в нова зала сме, пред наша публика. Надяваме се да е пълна залата.", каза Валерия Алексиева.

Тя се обърна и към феновете:

"Елате! Гледайте ни! Стараем се много и го правим за България! От много време сме заедно и знаем, че може да го постигнем. Просто ни трябва този шести човек на терена!"

Срещата може да гледате пряко на платформата VOYO.BG от 19:00 ч. на 14 март (събота)!

