bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Развръзката в борбата? Вероятно през следващата седмица!

Борци и федерация проведоха среща днес

Наближава ли краят на драмите в българската борба? 

Един от най-успешните родни спортове вече година е раздиран от неразбирателствата между ръководството на новия президент Станка Златева и борци, които отказват да тренират централизирано, в това число олимпийският шампион от Париж Семен Новиков и двукратният европейски шампион Кирил Милов. 

Днес, 13 март, двете страни са провели среща. 

Разговори

Инициативата за разговор бе подета от федерацията. От там изпратиха официална публична покана за разговори на Новиков, Милов и останалите борци от ЦСКА. 

След като двете страни са сблъскали позиции, bTV научи, че има възможност да видим отново едни от най-добрите ни борци в националния тим

Снимка: Lap.bg

Финалните преговори ще се проведат в началото на следващата седмица, след изготвяне на договорите на борците.

Разривът

Напрежението във федерацията по борба се породи преди година, когато начело на централата застана Станка Златева. 

Снимка: Lap.bg

Петкратната световна и шесткратна европейска шампионка зае президентския пост с обещание да се залага повече на родени в България борци, за сметка на натурализираните. Това доведе до отпор от страна на борците на ЦСКА, сред които е и Новиков. 

Той и колегите му от клуба отказаха да тренират централизирано и не участват на международни турнири.

На 4 март бе организиран протест срещу управлението на Златева. 

Снимка: Lap.bg

Белчо Горанов стана началник в борбата
Тагове:

борба станка златева разговори кирил милов Семен Новиков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV