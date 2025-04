Реал Мадрид победи с 93:71 Байерн в последния мач от плей-ин турнира в Евролигата. Испанският гранд си осигури място в плейофите, където в първия кръг ще срещне лидера след редовния сезон – Олимпиакос и Александър Везенков.

В цялата история на турнира двата тима са се срещали 35 пъти, като Реал е спечелил 19 мача, а гърците - 16.

Реал завърши 7-и в редовния сезон, но загуби от Париж в първия си мач от плей-ин турнира. Байерн пък елиминира Цървена звезда в първата си среща.

В Movistar Arena момчетата на Чус Матео не срещнаха проблеми и диктуваха събитията още от самото начало и до края отказаха играчите на Гордън Хърбърт от мечтите за победа, за да си заслужат 1/4-финал в най-силния турнир на Стария континент.

Марио Хезоня даде тон за ценния успех на "белия балет" с 19 точки и 7 борби. Джанан Муса се прибра в съблекалнята с 16 и 5 овладени топки, Алберто Абалде реализира 13. Факундо Кампацо записа 12 точки и 5 асистенции, Валтер Таварес вкара 10.

Real Madrid is moving on to the Playoffs pic.twitter.com/p1xvOYK3P4