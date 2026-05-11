6 години по-късно: Дунав се завърна в Първа лига

В Русе е време за футболен празник

6 години по-късно Дунав Русе отново е част от родния футболен елит! "Драконите" се завърнаха, след като си осигуриха златните медали във Втора лига.

Дунав окупира върха с драматично 2:2 с Фратрия на ст. Спартак във Варна.

С него тимът на Георги Чиликов е недостижим с актив от 66 точки, пред Янтра Габрово с 58 и Фратрия с 57, при оставащи два кръга до края на сезона.

Отново сред най-добрите

Днес, на Коритото, Дунав поведе в 25' със страхотен гол от дистанция на Кристиян Бойчев. Фратрия обаче изравни в 79' чрез Иван Брикнер и стигна до обрат във втората минута от седемте добавено време, когато Марио Дилчовски си отбеляза автогол.

В 90+6' Ибрахим Кейта прати в екстаз агитката на Дунав - прати топката с глава в мрежата зад вратаря Игор Мостовей.

Така Дунав спечели промоция, докато Фратрия продължава битката за участие в бараж. В следващия кръг "братлетата" гостуват на Беласица.

 
