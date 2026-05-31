Футболен урок от България! Отнесохме Франция 6:1! (ВИДЕО)

Да се готви Унгария

Българските лъвове разкъсаха Франция с 6:1 и се класираха за четвъртфиналите на европейското първенство по минифутбол в Братислава!

Националният ни отбор изнесе истински футболен урок на „петлите“. След множество пропуски през първата част, Любомир Генчев даде аванс на "трикольорите", а въпреки бързото изравняване на французите, нашите момчета отвърнаха мигновено и още преди почивката си върнаха преднината.

Разгром

След паузата на терена имаше само един отбор – България! Владимир Айтов, Николай Маринов, автогол на съперника и Божидар Петелов превърнаха двубоя в празник за българските фенове и оформиха впечатляващото 6:1.

Следващият съперник на българите е Унгария, която елиминира след изпълнение на дузпи Босна и Херцеговина след 2:2 в редовното време. Срещата с унгарците е на 2 юни от 18:30 часа.

България франция Унгария разгром минифутбол 14финал Евро 2026

