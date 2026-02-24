bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Арена Варна" отваря догодина, иска мачове на националите

Стадион "Арена Варна" трябва да е готов догодина и ще е с капацитет 22 000 седящи места. Това съобщи Пламен Андреев, изпълнителен директор на Спортен комплекс "Варна" АД - дружеството, което строи съоръжението.

"Нашата идея е да създадем една нова и модерна зона, която смятаме, че ще има огромен потенциал да е притегателна сила за много варненци и гости на града. Всички знаем от колко време тече строителството на стадиона. Доста време. Не сме се отказали. Това е голямо предизвикателство", започна Андреев.

"Имаме конкретен план. Ще направим всичко, което е по силите ни, Варна да има нов стадион, какъвто заслужава. Стадионът е с капацитет 22 000 седящи места, както повечето от вас знаят. Разполага с подземен паркинг с над 700 паркоместа, административна част, търговски площи, които ще обслужват посетителите на стадиона".

По стандартите на ФИФА и УЕФА

"Ще бъде изграден по всички стандарти на ФИФА и УЕФА. На него ще се провеждат концерти, състезания. Ще разполага с модулна сцена, която ще предразполага за провеждането на големи концерти."

"Замислен е като градски стадион. Ще могат да се провеждат футболни мачове за всички отбори в България. Надявам се националният отбор на България също да провежда там своите мачове и съм убеден, че това ще се случи", добави Пламен Андреев.

Търговски площи

"Спортен комплекс "Варна" е територия 127 000 кв. м, като над 50% от нея ще бъде застроена със спортна инфраструктура. Нашата цел е този район да бъде един интегриран и устойчив район, който да съчетава спортна инфраструктура, обществени пространства, търговски площи и като цяло да кипи живот в нея, а не само да се свързва с определени две домакинства на даден отбор."

"Искаме да даваме възможност на хората от Варна да подобряват качеството си на живот чрез това място", каза още Андреев.

Финансовият консултант на "Спортен комплекс Варна" Ивелина Шабан посочи, че нужните пари за довършителните дейности се осигуряват чрез вдигане на капитала на дружеството на 43 826 000 евро. Нов акционер е държавата, която трябва да внесе общо 15 339 000 евро. Основният акционер остава "Химимпорт". Компанията притежава 65 процента от собствеността, а средствата, които трябва да осигури са 28 487 000 евро.

