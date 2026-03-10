"Армейска" радост: Бай Добри се завърна! (ВИДЕО)

Любимият домакин на ЦСКА - бай Добри, се завърна! Носейки добре познатата топлина и отдаденост към клуба, той отново стъпи на терена в Панчарево.

ЦСКА публикува емоционално видео, озаглавено "Всички у дома", с което запечата усмивките и прегръдките на футболистите, посрещнали човека, грижещ се години наред за уюта и духа в отбора.

81-годишният Бай Добри се завърна след кратко отсъствие заради здравословен проблем и отново ще показва страстта и предаността си към "червените", непознаващи граници.

Клипът разтопи сърцата на феновете, които отчетоха и друго - ЦСКА заприличва на европейски гранд заради начина на работа в клуба.

Бай Добри не беше на линия за последните два мача на столичния гранд - шампионатните успехи над Ботев Враца (1:0) и Локомотив София (2:0), но ще помага преди дербито с Лудогорец от 26-ия кръг в Първа лига.