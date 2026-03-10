bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

"Армейска" радост: Бай Добри се завърна! (ВИДЕО)

ЦСКА разтопи сърцата на феновете

Любимият домакин на ЦСКА - бай Добри, се завърна! Носейки добре познатата топлина и отдаденост към клуба, той отново стъпи на терена в Панчарево.

ЦСКА публикува емоционално видео, озаглавено "Всички у дома", с което запечата усмивките и прегръдките на футболистите, посрещнали човека, грижещ се години наред за уюта и духа в отбора.

81-годишният Бай Добри се завърна след кратко отсъствие заради здравословен проблем и отново ще показва страстта и предаността си към "червените", непознаващи граници.

Клипът разтопи сърцата на феновете, които отчетоха и друго - ЦСКА заприличва на европейски гранд заради начина на работа в клуба.

Бай Добри не беше на линия за последните два мача на столичния гранд - шампионатните успехи над Ботев Враца (1:0) и Локомотив София (2:0), но ще помага преди дербито с Лудогорец от 26-ия кръг в Първа лига.

Тагове:

завръщане цска клип домакин клуб феновете видео първа лига емоционално бай добри завърна се

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

БФС отсече: Дузпа за Левски има (ВИДЕО)

БФС отсече: Дузпа за Левски има (ВИДЕО)
Таня Гатева: Духът е основното ни оръжие (ВИДЕО)

Таня Гатева: Духът е основното ни оръжие (ВИДЕО)

"Част от мен се счупи": Думите на сестрата на Малена разплакват!

Австралия спасява футболистките от Иран (ВИДЕО)

Австралия спасява футболистките от Иран (ВИДЕО)
Борислава Христова: Успехите ни се дължат на характера (ВИДЕО)

Борислава Христова: Успехите ни се дължат на характера (ВИДЕО)

Последни новини

Бомба в Истанбул! Галатасарай посече Ливърпул (ВИДЕО)

Бомба в Истанбул! Галатасарай посече Ливърпул (ВИДЕО)
Борислава Христова: Успехите ни се дължат на характера (ВИДЕО)

Борислава Христова: Успехите ни се дължат на характера (ВИДЕО)
Таня Гатева: Духът е основното ни оръжие (ВИДЕО)

Таня Гатева: Духът е основното ни оръжие (ВИДЕО)
Договор за 11 мача: Левски подписа с голмайстор на Румъния (СНИМКИ)

Договор за 11 мача: Левски подписа с голмайстор на Румъния (СНИМКИ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV