България - Азербайджан започва с минута мълчание

Квалификацията за футболното Евро 2027 (U21) между България и Азербайджан ще започне с минута мълчание. Двубоят е от 19:00 ч. днес на ст. Христо Ботев в Пловдив.

Младежите ще почетат паметта на легендарния вратар Борислав Михайлов, който почина тази сутрин на 63 години.

В предишния кръг "лъвовете" победиха Гибралтар с 1:0 като гост, като единственото попадение отбеляза Георги Лазаров. България е на четвърто място с 10 точки и е в битка за второто място с Чехия и Шотландия, които имат по 11. Води фаворитът Португалия с 16 точки.

Сбогом, Капитане!

Легендата на българския футбол Борислав Михайлов почина тази сутрин. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

Дългогодишният президент на БФС не успя да се възстанови въпреки положените грижи от семейството му и медицинския персонал. Той напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.

Михайлов е сред най-значимите фигури в българския футбол със 102 мача за националния отбор. С основен принос за успехите на златното поколение, спечелило бронзовите медали от световното първенство в САЩ през 1994 г.

Трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски. Футболист на годината за 1986-а.

След осем сезона за Левски преминава в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. В средата на 90-те години на миналия век се завръща в България с екипа на Ботев Пловдив. Следват престои в английския Рединг и Славия. Завършва кариерата си в швейцарския Цюрих.

От 2000 г. е член на Изпълнителния комитет на БФС. По-късно става и първи вицепрезидент. През 2005 г. е избран за президент на Централата и остава на поста до 2023 г.