Българин е лидер на престъпната група за черно тото в Испания

Интерпол разби преди дни организирана престъпна група за черно тото и манипулиране на мачове в Испания. Арестувани са 23-ма души - основно българи и румънци. В продължение на години те уреждали резултата от редица спортни събития - от тенис на маса до футбол и тенис на най-високо ниво. Използвали и модерна технология, която им гарантирала огромни печалби.

Установено е още, че лидерът на организацията е бивш български състезател по тенис на маса, който е подкупвал футболисти, играли за румънски футболни клубове, пише сръбският Kurir.

23 arrests as Spain's @policia, #Agencia Tributaria, @europol and @INTERPOL_HQ cooperate to dismantle global match-fixing ring.



The group rigged matches and used advanced technology to get ahead of bookmakers, leading to significant gains.



