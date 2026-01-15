БФС излезе с позиция за Око-Флекс

Фланговият футболист Армстронг Око-Флекс няма действащ договор с Ботев Пловдив. Това твърди Спортно-техническата комисия към БФС в официално съобщение.

23-годишният Око-Флекс предизвика скандал между "канарчетата" и Левски. Собственикът на Ботев заяви, че играчът е обвързан с договор и трансферът му при "сините" е незаконен.

Столичният гранд вече представи крилото. "Жълто-черните" обаче сезираха ФИФА и очакват отговор по казуса.

РЕШЕНИЯТА НА СТК ОТ 15 ЯНУАРИ

- СТК констатира прекратяване на трудовия договор без предизвестие на Дейвид Емануел Луканов – състезател по футбол с ФК „Фратрия“ Бенковски, считано от 30.12.2025 година.

- СТК констатира, че договора на Армстронг Инйа Око Флекс с ПФК „Ботев“ Пд, е прекратен считано от 14.01.2026 г, на основание активиране и прилагане на уговорена клауза при сключване на Договора за наемане на професионален футболист, между състезателя и ПФК „Ботев“ Пд

Кариерата

Армстронг Око-Флекс е роден на 2 март 2002 г. в Дъблин, Ирландия. Започва футболния си път в академията на Арсенал, а през лятото на 2018 г. преминава в Селтик. За втория тим на шотландския клуб записва 2 мача и 1 гол, а за представителния отбор – 2 участия, като става шампион на страната.

В началото на 2021 г. преминава в Уест Хем, където изиграва 35 мача и отбелязва 14 гола за тима до 21 години, като има и 1 мач за първия състав. През лятото на 2022 г. играе под наем в Суонзи, за който записва 13 мача. Година по-късно е трансфериран в Цюрих, където записва 37 мача и отбелязва 3 гола. През лятото на 2025 г. става част от Ботев Пловдив, с чийто екип записва 15 мача и отбелязва 7 гола.

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK