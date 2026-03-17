Везенков и компания повалиха шампиона на Евролигата (ВИДЕО)

Олимпиакос е все по-близо до върха

Най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, и неговият Олимпиакос повалиха действащия шампион на Евролигата!

Гръцкият гранд победи Фенербахче със 104:86 у дома в отложена среща от 14-ия кръг.

Родното тежко крило направи страхотен мач - отбеляза 24 точки, към които добави 2 борби, 2 откраднати топки и асистенция за малко под 24 минути на паркета в "Двореца на мира и дружбата" в Пирея. Саша беше 10/11 в стрелбата за две точки, 0/3 от далечно разстояние и 4/4 от наказателната линия.

В подножието на върха

С по-добри показатели завършиха само съотборникът му Еван Фурние - 36 точки, 1 борба и 3 асистенции, и Тейлън Хортън Тъкър, който беше над всички за гостите с 30 точки, 6 борби и 3 асистенции.

С успеха Олимпиакос заема втората позиция с баланс от 21-11, докато Фенербахче продължава да бъде лидер, но вече с 22-9.

В 32-рия кръг "червено-белите" приемат Баскония, докато Фенербахче е домакин на Олимпия Милано.

