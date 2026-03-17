Арсенал не остави шансове на Леверкузен и мечтае за требъл

Арсенал победи Байер Леверкузен с 2:0 и е на четвъртфинал в Шампионската лига. Еберечи Езе и Деклан Райс са героите в "червено", които карат феновете на "артилеристите" да мечтаят за златен требъл през този сезон.

„Топчиите“ започнаха срещата по-активно и още в началните минути наложиха натиск. Около четвърт час след първия съдийски сигнал Янис Бласвих трябваше да се намесва решително, спасявайки впечатляващо удар на Леандро Тросар, насочен към горния ляв ъгъл.

Натискът на Арсенал се засили, като домакините започнаха да печелят серия от корнери. В 23' минута Деклан Райс опита директен удар от фаул, но отново Бласвих бе на мястото си. Четири минути по-късно вратарят се справи и със самостоятелен пробив на Сака, а скоро след това предотврати гол и при опасен карамбол в наказателното поле.

Снимка: Reuters

В 36' минута логичното се случи – Арсенал поведе. Еберечи Езе получи топката на около 20 метра, обърна се технично и с мощен удар от воле не остави шанс на Бласвих за 1:0.

Второто полувреме започна по-спокойно, но в 60' минута Арсенал бе близо до второ попадение. Първо остър пас на Виктор Гьокереш в малкото наказателно поле бе изчистен в последния момент от Джарел Куанса. Само минута по-късно Гьокереш отново стреля, но топката рикошира в същия защитник и излезе в аут.

Снимка: Reuters

В 63' минута Деклан Райс удвои преднината на домакините. Английският национал пресече подаване, напредна с топката и с точен удар по земя прати направи резултата 2:0 за тима на Микел Артета.

Арсенал стигна и до трето попадение чрез Кай Хаверц, който се появи като резерва, но след намеса на ВАР голът бе отменен заради игра с ръка срещу Малик Тилман. Около 15 минути преди края Виктор Гьокереш пропиля добра контраатака с неточен пас към Кристиан Москера, който също не успя да завърши по най-добрия начин.

Снимка: Reuters

Така Арсенал вече може спокойно да мисли за четвъртфиналите, а разочарованието е за Байер Леверкузен.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Арсенал и Байер Леверкузен