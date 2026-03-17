Арсенал не остави шансове на Леверкузен и мечтае за требъл

Еберечи Езе и Деклан Райс донесоха победата за лондонския тим

Reuters

Арсенал победи Байер Леверкузен с 2:0 и е на четвъртфинал в Шампионската лига. Еберечи Езе и Деклан Райс са героите в "червено", които карат феновете на "артилеристите" да мечтаят за златен требъл през този сезон. 

Арсенал в Топ 8 на ШЛ

„Топчиите“ започнаха срещата по-активно и още в началните минути наложиха натиск. Около четвърт час след първия съдийски сигнал Янис Бласвих трябваше да се намесва решително, спасявайки впечатляващо удар на Леандро Тросар, насочен към горния ляв ъгъл. 

Натискът на Арсенал се засили, като домакините започнаха да печелят серия от корнери. В 23' минута Деклан Райс опита директен удар от фаул, но отново Бласвих бе на мястото си. Четири минути по-късно вратарят се справи и със самостоятелен пробив на Сака, а скоро след това предотврати гол и при опасен карамбол в наказателното поле.

Снимка: Reuters

В 36' минута логичното се случи – Арсенал поведе. Еберечи Езе получи топката на около 20 метра, обърна се технично и с мощен удар от воле не остави шанс на Бласвих за 1:0.

Второто полувреме започна по-спокойно, но в 60' минута Арсенал бе близо до второ попадение. Първо остър пас на Виктор Гьокереш в малкото наказателно поле бе изчистен в последния момент от Джарел Куанса. Само минута по-късно Гьокереш отново стреля, но топката рикошира в същия защитник и излезе в аут.

Снимка: Reuters

В 63' минута Деклан Райс удвои преднината на домакините. Английският национал пресече подаване, напредна с топката и с точен удар по земя прати направи резултата 2:0 за тима на Микел Артета.

Арсенал стигна и до трето попадение чрез Кай Хаверц, който се появи като резерва, но след намеса на ВАР голът бе отменен заради игра с ръка срещу Малик Тилман. Около 15 минути преди края Виктор Гьокереш пропиля добра контраатака с неточен пас към Кристиан Москера, който също не успя да завърши по най-добрия начин.

Снимка: Reuters

Така Арсенал вече може спокойно да мисли за четвъртфиналите, а разочарованието е за Байер Леверкузен. 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Арсенал и Байер Леверкузен

Арсенал
2 : 0
Байер Леверкузен
42%
Притежание на топката
58%
13
Точни удари
5
8
Неточни удари
4
47
Опасни атаки
72
4
Нарушения
8
10
Корнери
8
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
3-4-2-1
Стадион:

Състави

Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Еберечи Езе 10 Еберечи Езе
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Янис Блазуич 28 Янис Блазуич
Джарел Куанса 4 Джарел Куанса
Робърт Андрич 8 Робърт Андрич
Едмон Тапсоба 12 Едмон Тапсоба
Ърнест Поку 19 Ърнест Поку
Ексекиел Паласиос 25 Ексекиел Паласиос
Алейкс Гарсия 24 Алейкс Гарсия
Алекс Грималдо 20 Алекс Грималдо
Мартин териер 11 Мартин териер
Ибрахим Маза 30 Ибрахим Маза
футбол арсенал шампионска лига байер леверкузен микел артета четвъртфинал деклан райс еберечи езе

Най - важното

Скандал: Обявиха Мароко за служебен шампион на Африка!

Скандал: Обявиха Мароко за служебен шампион на Африка!
Катастрофален ден за Челси, ПСЖ унизи

Катастрофален ден за Челси, ПСЖ унизи "сините" в Лондон
Везенков и компания повалиха шампиона на Евролигата (ВИДЕО)

Везенков и компания повалиха шампиона на Евролигата (ВИДЕО)
Приказката на Бодьо приключи в Лисабон

Приказката на Бодьо приключи в Лисабон

Последни новини

Скандал: Обявиха Мароко за служебен шампион на Африка!

Скандал: Обявиха Мароко за служебен шампион на Африка!
Дузпа и червен картон изпратиха Реал Maдрид на четвъртфинал

Дузпа и червен картон изпратиха Реал Maдрид на четвъртфинал
Катастрофален ден за Челси, ПСЖ унизи

Катастрофален ден за Челси, ПСЖ унизи "сините" в Лондон
Везенков и компания повалиха шампиона на Евролигата (ВИДЕО)

Везенков и компания повалиха шампиона на Евролигата (ВИДЕО)
