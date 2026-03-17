Дузпа и червен картон изпратиха Реал Maдрид на четвъртфинал

Ранни дузпа и червен картон помогнаха на Реал Мадрид да довърши започнатото срещу Манчестър Сити. Кралският клуб спечели с 2:1 реванша на английска земя и продължава към четвъртфиналите в Шампионската лига с общ резултат 5:1 (3:0 преди седмица).

Така Гуардиола загуби и двата мача от елиминационен сблъсък в турнира за четвърти път. В три от случаите отсреща е Реал - през 2013/2014, 2024/2025 и сега.

Във фазата на най-добрите 8 испанският гранд най-вероятно ще се изправи срещу Байерн Мюнхен, който има солиден аванс след разгрома над Аталанта в първия двубой помежду им.

Снимка: Reuters

Тази вечер зарядът от първата среща на "Бернабеу" се пренесе и на "Етихад", като и двата отбора не си пазеха силите. Още преди да е изминала и една минута Реал стигна до опасно положение, когато Федерико Валверде излезе сам срещу вратаря. Героят от първата среща този път не успя да нанесе завършващия удар.

Зрелищен сблъсък

Минути по-късно Тибо Куртоа се доказа като стена, спасявайки два топовни удара. В 17' Винисиус бе изведен по левия фланг и навлезе навътре. Ударът му срещна гредата и се отклони в Джанлуиджи Донарума, след което Тиаго Питарх овладя и подаде обратно към Винисиус. Бразилецът не се поколеба отново да потърси целта, но изстрелът му бе блокиран от Бернардо Силва, който си помогна с ръка.

Снимка: Reuters

Ситуацията се гледаше дълго на VAR, като в крайна сметка реферът Клеман Тюрпен отсъди дузпа и показа червен картон на капитана на Манчестър Сити. От бялата точка Винисиус откри резултата, а след това в свой стил подразни феновете на "гражданите".

Последва мигновена атака от Сити, при която Арлинг Холанд изпробва удара си, но рефлексът на Куртоа бе на много високо ниво. След това топката се пренесе в половината на домакините, където Винисиус отново проби през защитата за Сити, но ударът му бе разочароващ.

Снимка: Reuters

В 26' Холанд бе изведен в наказателното поле и стреля по диагонал, но пак Куртоа застана на пътя на топката. При добавката Родри не уцели вратата. Последва атака на Реал, където отново Вини бе на стрелкова позиция, но отново ударът му бе неточен.

4 минути преди края на първото полувреме Сити успя да изравни резултата. Жереми Доку навлезе в наказателното поле и подаде успоредно на голлинията, където след рикошет в крака на Трент Александър-Арнолд топката се озова пред Холанд, който на празна врата просто я добави в мрежата.

Снимка: Reuters

През второто полувреме страстите на терена се поуспокоиха. Интересното бе, че Алваро Арбелоа замени Куртоа за Андрей Лунин, който веднага блесна с невероятно спасяване.

В 63' Доку остана очи в очи с Лунин и изведе Сити напред. Голът обаче не бе признат заради засада. 5 минути по-късно в игра за Реал се появи Килиан Мбапе, който пропусна последните мачове заради контузия.

В 81' Мбапе надбяга Раян Аит-Нури и навлезе в наказателното поле, но бе задържан от защитника. Съдията подмина ситуацията. Минута по-късно топката отново попадна във вратата на Сити. Валверде се разписа, но страничният съдия вдигна флага си за засада на Винисиус.

Снимка: Reuters

В 90' Винисиус отново се разписа, но попадението не остана, защото се намираше в засада. Секунди по-късно той бе в прегръдките на съотборниците си, след като нямаше сила, която да отмени гола му.

