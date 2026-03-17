Приказката на Бодьо приключи в Лисабон

Reuters

Всяка приказка си има своя край. Бодьо Глимт, екзекуторът на гиганти, преклони глава с 0:5 пред португалския шампион Спортинг Лисабон. Така дебютантът отпадна от Шампионската лига, въпреки успеха с 3:0 у дома в първата среща.

Спортинг записа една от най-паметните вечери в историята си. Грандиозният обрат над Бодьо Глимт изстреля тима за втори път в четвъртфиналите на турнира.

Какво се случи?

Огромен натиск от страна на Спортинг в първите 10 минути. Домакините отправиха 7 удара, но така и не стигнаха до попадение.

Снимка: Reuters

Въпреки натиска на Спортинг обаче, Бодьо беше отборът, който стигна до най-доброто положение през първата част в 16-ата минута. Мълниеносна контраатака остави нападателя на "викингите" Каспер Хьог сам срещу Руи Силва, но норвежецът отправи шокиращ удар, при който топката едва не излезе в тъч.

Бурята сякаш бе овладяна, като в следващите минути не се стигна до сериозни опасности пред нито една от двете врати. В 34-ата минута обаче Спортинг най-после успя да нанесе своя удар.

Снимка: Reuters

Гонсало Игнасио отбеляза след корнер. Бранителят на домакините се превърна във футболиста с най-много мачове за "мореплавателите" в Шампионската лига – 29.

В 42-ата минута Бодьо бе на сантиметри от изравняване на резултата. При първия си корнер в мача удар на Один Бьортуфт се отби от напречната греда, след което отново я удари – малшанс за норвежците.

Снимка: Reuters

Историческият обрат

Точно след почивката Спортинг пропиля златен шанс да намали пасива си до само едно попадение - Жени Катаму не уцели рамката от вратарското поле.

След като пропусна още няколко възможности, 30 минути преди края на редовното време Спортинг направи резултата 2:0. Попадението на празна врата отбеляза Педро Гонсалвеш.

Снимка: Reuters

15 минути преди края игра с ръка в наказателното поле на играч на гостите подари на Спортинг златна възможност да изравни общия резултат от бялата точка, а нападателят на "лъвовете" Луис Суарес не сбърка – 3:3!

В 83-ата минута гредата спаси Бодьо от пълен обрат и така за първи път в историята си двата отбора стигнаха до продължения в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

Секунди след подновяването на играта Спортинг направи наглед невъзможното. Максимилиано Араухо оформи резултата на 4:0 и обърна общия резултат в полза на "лъвовете". В добавеното време на продълженията Рафаел Нел оформи крайното 5:0 и подпечата победата за Спортинг.

За пети път в историята на турнира отбор наваксва пасив от три гола в първия мач и продължава напред.

 
шампионска лига спортинг лисабон бодьо глимт осминфинал велик обрат 50

