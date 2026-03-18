Скандал: Обявиха Мароко за служебен шампион на Африка!

Два месеца след сюрреалистичния финал за Купата на африканските нации, трофеят и златните медали бяха отнети на Сенегал! Континенталната футболна конфедерация обяви Мароко за служебен шампион заради дисциплинарни нарушения.

Скандалното решение идва от Апелативната комисия, която пренаписа историята на турнира. Позовавайки се на чл. 84 от правилника, от нея обявиха, че сенегалците са напуснали двубоя и получават служебна загуба с 0:3.

Решението е след жалба от мароканска страна. Тя е била счетена за допустима и основателна. Въпреки че Мароко в крайна сметка печели първа титла от 50 години насам, комисията не подмина и провинения на домакините.

BREAKING: Morocco have been announced as AFCON winners with final result overturned by CAF.



Senegal have been declared to have forfeited the match with Morocco declared 3-0 winners by official statement.



Разгледани са няколко отделни инцидента, за които са наложени следните наказания:

- Случаят „Исмаел Сайбари“: Жалбата относно играча на Мароко с номер 11 е частично уважена. Потвърждава се, че той е нарушил членове 82 и 83(1) от Дисциплинарния кодекс. Първоначалната му глоба от 100 000 долара е отменена, но той получава наказание от два официални мача на CAF (като едното от тях е условно).

- Инцидентът с подавачите на топки: Мароканската федерация е призната за отговорна за поведението на момчетата, подаващи топките. Наложената глоба обаче е намалена на 50 000 долара.

- Намеса в зоната на VAR: Жалбата на FRMF за този инцидент е отхвърлена. Остава в сила солената глоба от 100 000 долара за нерегламентирана намеса около зоната за преглед на системата за видеоарбитраж (OFR/VAR).

- Инцидентът с лазерите: Санкцията срещу мароканската федерация за използване на лазери по време на мача е редуцирана до 10 000 долара.

Драмата в Рабат

През януари Сенегал спечели Купата на африканските нации за втори път в историята, след като срази с 1:0 Мароко. Победното попадение за Садио Мане и компания отбеляза Папе Гей в 94' на продълженията.

Мачът на ст. Мула Абдала в Рабат беше белязан от невиждан цирк. Скандалът започна в 90+8'. Главният съдия Жан-Жак Нгамбо Нгала (ДР Конго), който преди това беше отменил гол за сенегалците, отсъди дузпа за Мароко, преценявайки, че Малик Диуф е фаулирал Браим Диас.

Решението му предизвика бурна реакция от страна на футболистите на Сенегал. Те наобиколиха рефера и започнаха да го блъскат и да му искат обяснение.

Протестът достигна връхната си точка, когато селекционерът Папе Тиау нахлу и призова своите играчи да се прибeрат в съблекалнята. На терена остана само звездата на тима Мане.

Четвърт час по-късно сенегалците се завърнаха, а разконцентрираният Диас изпълни наказателния удар по безумен начин. Слабата му "Паненка" подаде топката право в ръцете на вратаря Едуар Менди.

Стигна се до продължения, в началото на които Папе Гей прати в екстаз гостуващите фенове с далечен шут - 1:0! До края "лъвовете на Теранга" удържаха крехкия аванс и 5 години по-късно купата отново се насочи към Сенегал, обаче сега ще трябва да 6ъде върната...