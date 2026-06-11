БФС обясни как ще се прави програма заради Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948
Очакваме разпределението на мачовете по дни за сезон 2026/2027
Българският футболен съюз въвежда единни критерии при изготвянето на програмата на първенството през сезон 2026/2027 за участниците в квалификациите за европейските клубни турнири.
Съвсем скоро шампионът Левски ще направи опит да играе в Шампионска лига, носителят на Купата ЦСКА ще мери сили за място в Лига Европа, а Лудогорец и ЦСКА 1948 ще са част от квалификациите за Лигата на конференциите.
Тъй като мачовете им в Европа са през лятото, а първенството започва в средата на юли, вероятно ще се стигне до напрегнати моменти за четирите тима. От БФС обясниха как ще ги избегнат.
Програмата
"С цел по-доброто планиране на програмата на клубовете, улесняване на привържениците и осигуряване на по-голяма предвидимост за всички заинтересовани страни, БФС и БПФЛ въведоха единни критерии при определянето на програмата на срещите от efbet Лига за клубовете, участващи в европейските клубни турнири.
Мярката има за цел да създаде оптимални условия за подготовка, възстановяване и пътуване на българските представители в европейските клубни турнири, като същевременно осигури по-ранна яснота относно графика на срещите за клубовете, привържениците, медиите и партньорите на първенството.
При участие на български клуб в европейските клубни турнири, срещите от efbet Лига ще бъдат насрочвани по следния начин:
*При среща във вторник в ЕКТ: При домакинство в ЕКТ, мачът от efbet Лига е в петък; При гостуване в ЕКТ, мачът от efbet Лига е в събота
*При среща в сряда в ЕКТ: Мачът от efbet Лига е в събота
*При среща в четвъртък в ЕКТ: При домакинство в ЕКТ, мачът от efbet Лига е в неделя; При гостуване в ЕКТ, мачът от efbet Лига е в понеделник"
Началото
Жребият за новия сезон у нас беше изтеглен преди дни и са ясни вече срещите в първия кръг:
Ботев Пловдив - Локомотов София
Ботев Враца - Черно море
Спартак Варна - ЦСКА 1948
Левски - Дунав
Лудогорец - Локомотив Пловдив
Септември - Арда
Славия - ЦСКА