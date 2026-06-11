БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация БФС обясни как ще се прави програма заради Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 Очакваме разпределението на мачовете по дни за сезон 2026/2027 Снимка: Lap.bg

Българският футболен съюз въвежда единни критерии при изготвянето на програмата на първенството през сезон 2026/2027 за участниците в квалификациите за европейските клубни турнири.

Съвсем скоро шампионът Левски ще направи опит да играе в Шампионска лига, носителят на Купата ЦСКА ще мери сили за място в Лига Европа, а Лудогорец и ЦСКА 1948 ще са част от квалификациите за Лигата на конференциите.

Тъй като мачовете им в Европа са през лятото, а първенството започва в средата на юли, вероятно ще се стигне до напрегнати моменти за четирите тима. От БФС обясниха как ще ги избегнат.

Програмата

"С цел по-доброто планиране на програмата на клубовете, улесняване на привържениците и осигуряване на по-голяма предвидимост за всички заинтересовани страни, БФС и БПФЛ въведоха единни критерии при определянето на програмата на срещите от efbet Лига за клубовете, участващи в европейските клубни турнири.

Мярката има за цел да създаде оптимални условия за подготовка, възстановяване и пътуване на българските представители в европейските клубни турнири, като същевременно осигури по-ранна яснота относно графика на срещите за клубовете, привържениците, медиите и партньорите на първенството.

Снимка: bfunion.bg

При участие на български клуб в европейските клубни турнири, срещите от efbet Лига ще бъдат насрочвани по следния начин:

*При среща във вторник в ЕКТ: При домакинство в ЕКТ, мачът от efbet Лига е в петък; При гостуване в ЕКТ, мачът от efbet Лига е в събота

*При среща в сряда в ЕКТ: Мачът от efbet Лига е в събота

*При среща в четвъртък в ЕКТ: При домакинство в ЕКТ, мачът от efbet Лига е в неделя; При гостуване в ЕКТ, мачът от efbet Лига е в понеделник"

Началото

Жребият за новия сезон у нас беше изтеглен преди дни и са ясни вече срещите в първия кръг:

Ботев Пловдив - Локомотов София

Ботев Враца - Черно море

Спартак Варна - ЦСКА 1948

Левски - Дунав

Лудогорец - Локомотив Пловдив

Септември - Арда

Славия - ЦСКА