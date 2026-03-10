БФС отсече: Дузпа за Левски има (ВИДЕО)

Дузпа за Левски срещу Локомотив Пловдив има. Това е становището на Съдийската комисия към БФС. След победата на "сините" с 1:0 се разразиха горещи дискусии дали реферът Димитър Димитров е отсъдил правилно наказателен удар заради предполагаемо нарушение срещу Армстронг Око-Флекс.

Евертон Бала реализира дузпата в последната минута на редовното време. А благодарение на победата Левски запази аванса си от 9 точки пред Лудогорец.

"По отношение на ситуацията от 87-ата минута на стадион "Георги Аспарухов", мнението на Съдийската комисия е, че Армстронг Око-Флекс е овладял топката и има трайно притежание върху нея. Футболистът на Левски прави залъгващо движение в наказателното поле, за да спечели предимство и да не даде шанс на Мартин Русков да играе с топката.

Непозволен контакт

В нито един момент защитникът на Локо Пловдив не играе с топката, а левият му крак влиза в непозволен контакт с опорния десен крак на Око-Флекс. След контакта двамата футболисти падат на земята, а съдията отсъжда дузпа, тъй като има нарушение от Русков срещу Око-Флекс.

Становището е, че ако това нарушение не бе отсъдено от съдията, намесата на ВАР е задължителна за пропуснат наказателен удар", се посочва в традизионния преглед на спорните ситуации от изминалия кръг.