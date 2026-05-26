Колко спечелиха Везенков и компания с триумфа?

Александър Везенков и съотборниците му от Олимпиакос триумфираха в Евролигата, но освен с трофея, се прибират в Пирея и с 2.4 млн. евро от наградния фонд.

Това е с 600 хил. евро повече от чека, който получи Фенербахче преди година.

Сребърните медалисти от Реал Мадрид може и да не успяха да спечелят купата за 12-и път, но заслужиха 2.1 млн. - над два пъти повече от предишния вицешампион Монако - 1 млн. евро.

Детронираният от Саша Фенербахче и загубилият испанския полуфинал тим на Валенсия пък заработиха съответно 1.8 и 1.5 млн. евро от настоящото издание на най-престижния баскетболен турнир на Стария континент.

Отборите от Топ 6 печелят по поне 1 млн. евро - Жалгирис 1.2, а Апоел Тел Авив - 1.05.

Атина не спа

Само часове след като Олимпиакос победи Реал Мадрид в драматичния финал в Атина с 92:85, а Везенков и компания получиха големия трофей и малките реплики, празненствата се преместиха по улиците.

Съдба си направи шега и определи един от най-големите триумфи в историята на Олимпиакос да е в залата на... кръвния враг на "червено-белите" - Панатинайкос.

Първо там радостта обхвана тълпата, а феновете пяха и скандираха силно по време на награждаването.

След това всичко се премести на юг - в Пирея, където е домът на Олимпиакос.

Според медиите в Гърция над 90 000 човека са се стекли по улиците, за да видят новите шампиони в Евролигата, да се включат във всеобщата радост и да бъдат част от историята.

Саша показа класа не само във финала. Той стана MVP на редовния сезон, беше и с най-много точки средно на мач.