Ботев и Локомотив не се победиха в дерби №3 за сезона

Ботев и Локомотив направиха 1:1 в пловдивското дерби от 29-ия кръг на Първа лига.

Сблъсъкът на "Колежа" беше ключов за местата на двата тима преди плейофната фаза на шампионата. Това беше трети мач помежду им от началото на сезона, като първият не завърши заради грозни сцени и Ботев получи служебна победа, а във втория Локомотив "железничарите" продължиха към полуфиналите за Купата на България (1:0).

Тази вечер Каталин Иту даде аванс на Локомотив в 23', а Тодор Неделев изравни от дузпа малко преди почивката.

Така Локомотив остава пети с 45 точки, докато Ботев заема деветата позиция с 37.

Дерби №3

След 20 минути игра Самуел Калу влезе в наказателното поле и пробва удар по диагонала, рикоширал в крак на защитник. Три минути след това Локомотив поведе в резултата с първата си голова възможност. Иту получи пред пеналта, финтира Николай Минков и завърши с изстрел между краката на Наумов – 0:1.

Попадението даде увереност на гостите и в 26' вайло Иванов отправи коварен удар от около 25 м, предизвикал добра реакция от стража на „канарчетата“, за да избие в корнер.

Пет минути преди края на първата част „жълто-черните“ бяха много близо до изравняване. Неделев центрира остро от фаул и Маскоте засече с глава, но топката се отби в гредата.

В 43' обаче отборът на Ботев получи правото да изпълни дузпа. Самуел Калу бе спънат на скорост от закъснелия за единоборството Ивайло Иванов и главният съдия Любослав Любомиров не се поколеба да посочи бялата точка. Тодор Неделев бе безгрешен при изпълнението на наказателния удар и изравни – 1:1.

Играчите на Лъчезар Балтанов отново имаха териториално преимущество и в началото на втората част. В 56' обаче „железничарите“ стигнаха до изгодна възможност. Жоел Цварц се извиси в наказателното поле след центриране от корнер, но насочи топката над напречната греда. Малко след това Даниел Наумов спаси силен шут на Ивайло Иванов от далечно разстояние.

В 63' Цварц се озова на десния фланг и потърси Севи Идриз на границата на вратарското поле, но младежкият национал на България се размина с топката на няколко метра пред вратата. Три минути по-късно защитата на „канарчетата“ отново не бе добре ориентирана при центриране от корнер и Иту бе забравен на далечната греда. Наумов трябваше да показва своя рефлекс, за да отрази удара на румънеца към горния десен ъгъл.

Девет минути преди края на редовното време Маскоте засече с глава центриране на Калу, но твърде слабо. В ответната атака пък на другата врата стражът на домакините също бе на мястото си при изстрел на Цварц.

В шестата минута от добавеното време Ботев получи шанс да измъкне победата, но Боян Милосавлевич отново бе на висота и спаси точката за Локомотив с блестяща изява при фалцов удар на Чимези Уилямс.