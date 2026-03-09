Илиян Филипов: Най-смешната дузпа, Око си легна на калъфката

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, избухна в социалните мрежи след дузпата, с която Левски победи Локомотив Пловдив на "Герена".

Бизнесменът изненада, заставайки на страната на вечния съперник. Според него падането на Армстронг Око-Флекс в наказателното поле е било по-скоро театрално.

Припомняме, че през зимния трансферен прозорец Левски отмъкна Око-Флекс именно от "канарчетата", а около преминаването му в столичния гранд се разрази скандал между клубните ръководства.

Снимка: Lap.bg

Филипов в атака

"Най-смешната дузпа! Око си легна на калъфката все едно е на шезлонг, а съдията явно оцени качеството на полягването и веднага посочи бялата точка. Футбол или театър – сами решете", написа Филипов във Facebook.

С минималния успех, благодарение на късната дузпа, Левски запази аванса си на върха в Първа лига.Столичният гранд оглавява класирането с 59 точки - 9 пред шампиона Лудогорец, който спечели с 3:0 срещу Монтана по-рано днес.

Локомотив Пловдив пък се изравни с Черно море по брой поражения на "Герена" в първенството - 44.