Бойчо Величков за Боби Михайлов: Капитани много, но лидери като него малко (ВИДЕО)

България продължава да скърби за своя капитан от паметното Лудо американско лято през 1994 Борислав Михайлов. Вратарят на Пеневата чета ни напусна вчера, 31 март, на 63-годишна възраст.

Съболезнованията си изказа и бившият футболист, сега спортен директор на Локомотив София - Бойчо Величков.

Двамата не просто са играли един срещу друг в родното първенство, защитавайки съответно цветовете на "столичните железничари" и Левски. Те са бранели заедно цветовете на България в националния отбор. На световното първенство в Мексико през 1986 г. те са в състава на тима, който отпада на осминафинал от домакините.

Буцата в гърлото

„Аз познавам Борислав Михайлов още от първите му стъпки в професионалния футбол в Левски и после в националния отбор. Амбициозно момче, работливо, остави следа след себе си. Трудно е да се говори в този момент.“

В думите на Величков личи огромната болка от загубата.

На терена приятелствата се изпаряват бързо, но не и мъжеството! То личи в най-тежките моменти.

На тренировка преди отпътуването за Мондиала в Мексико’86 Михайлов и Величков се сблъскват тежко.

„Двамата паднахме. Като че ли той се нарани малко повече. Отидох при него, бях притеснен. Той само каза „Не се притеснявай, аз бях виновен за случая. Нищо ми няма“. Пропусна две тренировки след това. Но, наистина, чест му правеше тогава, че така реагира“, връща лентата назад Величков.

Единствен сред много

Един отбор не може без лидер. Кипящата от силни характери съблекалня, в която Димитър Пенев и щабът му коват тактиките, намира своя водач в лицето на Борислав Михайлов.

А той доказва, че това е правилното решение.

„Винаги съм казал, че капитани – много, лидери – малко. Човек всеотдаен. Раздаваше се“, не се колебае и за миг Величков.

Трифон Иванов, Димитър Пенев, Борислав Михайлов. Небесният отбор става все по-голям.

И макар и да изглежда, че героите от САЩ 94 са далече, спомените и любовта на всички, които изпитаха радостта от постижението им, ще ги връща винаги при нас.