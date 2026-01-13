Ботев Пловдив топи Левски пред БФС

Ботев Пловдив заяви, че е сезирал Българския футболен съюз заради действия на Левски.

Става дума за нерегламентирани преговори за трансфер на футболиста на "жълто-черните" Армстронг Око-Флекс.

Според Ботев "сините" са надхвърлили позволения интерес към техния играч и настояват пред БФС да накаже Левски със спиране на правата за картотекиране.

Съобщението

"Ръководството на ПФК Ботев Пловдив входира официален сигнал до Дисциплинарната комисия на БФС за неправомерни разговори от страна на ПФК Левски София относно трансфер на Армстронг Око-Флекс.

Ето какво гласи сигналът на „жълто-черния“ клуб:

Футболистът АРМСТРОНГ ОКО ФЛЕКС, роден на 02.03.2002 г. в Република Ирландия, е картотекиран в ПФК Ботев Пловдив и има действащ професионален договор, сключен на 25.08.2025 г. със срок до 30.06.2027 г.

На 12.01.2026 г. ръководството на ПФК Ботев Пловдив установи, че без знанието и без писменото разрешение на клуба представители на ПФК Левски София са осъществили контакт с футболиста чрез неговия баща.

В комуникацията с бащата на футболиста се установи, че в рамките на този контакт са били договорени личните условия на футболиста с ПФК Левски София, което надхвърля допустимия „информативен интерес“ и представлява нарушение на чл. 8, ал. 3 от Правилника за договорите и трансферите на футболистите (ред. юни 2024 г.).

Горените факти се доказват от кореспонденция в приложението WhatsApp, водена между пълномощника на изпълнителния директор Илко Копарански и бащата на футболиста, в която последният изрично заявява, че:

• от конкретния футболен клуб са се свързали с него и

• личните условия на футболиста вече са уговорени.

С гореописаните действия ПФК Левски София нарушава чл. 8, ал. 3 от Правилника за договорите и трансферите на футболистите на БФС (ред. юни 2024 г.), който изрично забранява на клуб да влиза в контакт или преговори с футболист с действащ договор с друг клуб без писмено разрешение на настоящия клуб, ако до изтичането му остават повече от 6 месеца.

Посочените действия на ПФК Левски София нарушават и заложените принципи на договорната стабилност, въведени с Правилника на FIFA за статута и трансферите на футболистите (RSTP).

В случая фактът, че контактът е осъществен чрез бащата на футболиста не освобождава клуба от отговорност, тъй като съобразно практиката на FIFA и CAS подобни действия представляват опит за заобикаляне на въведените правила за договорна стабилност и същите биват последователно санкционирани от дисциплинарната практика, както на футболната организация, така и на арбитражния съд.

Искане:

С оглед на гореизложеното, Ви моля след установяване на извършеното нарушение на чл. 8, ал. 3 от Правилника за договорите и трансферите на футболистите (ред. юни 2024 г.) да наложите предвиденото в чл. 8, ал. 4 от Правилника дисциплинарно наказание, а именно – забрана за картотекиране на нови футболисти през първия предстоящ трансферен период.

Доказателства:

Извлечение от WhatsApp кореспонденция с бащата на футболиста, от които е видно признанието за осъществен контакт и уговорени лични условия;

Копие от договора на АРМСТРОНГ ОКО ФЛЕКС с ПФК Ботев Пловдив.

Моля след становището на ПФК Левски София да ни бъде предоставена възможност при нужда да представим нови доказателства, както и да направим съответните доказателствени искания.

С уважение,

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив"

Кой е той?

Око Флекс е 23-годишен футболист, който играе по крилото. Преминал е през школите на Арсенал и Селтик.

През август 2025 г. той се присъедини към Ботев Пловдив от Цюрих.

В 14 мача до момента Око Флекс вкара 7 гола.

