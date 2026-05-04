Бразилски "син" любимец запя за титлата (ВИДЕО)

Поздрави за спечелената титла пристигнаха и от бразилската перла в шампионския отбор на Левски от 2009 г. - Жоазиньо.

"Левски шампион! За мен е добре! За фенове – също. А ние чакахме много - 17 години!", заяви пред bTV полузащитникът.

"И само Левски, алее. И само Левски, олеее. И само Левски, обичаме теее!", запя любимецът на "сините" фенове.

Направи кариера в Русия

Халфът отбеляза 16 гола в 105 мача за Левски във всички турнири между 2007 и 2011 г. Освен титлата, той грабна и Суперкупата на България през 2009 г.

Жоазиньо прекара остатъка от кариерата си в Русия - 12 години, в които носи екипите на Краснодар, Динамо Москва и Сочи.

Избран е за Играч на сезон в Краснодар през 2013/2014. Има руски паспорт от август 2016 г. насам.