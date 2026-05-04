bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Крачка към титлата: Сензацията Хартс обърна Рейнджърс (ВИДЕО)

В последните над 40 години Шотландия няма шампион, различен от двата гранда от Глазгоу

Една стъпка по-близо до една от най-големите сензации в европейския футбол в последните десетилетия! Хартс спечели изключително ценна победа срещу Рейнджърс в битката за титлата в Шотландия.

"Сърцата" направиха обрат в своята крепост - Тайнкасъл Парк в Единбург, и се наложиха с 2:1.

Така 3 кръга преди края на Премиършип Хартс има 3 точки преднина на върха в класирането пред Селтик и 7 пред Рейнджърс.

В последните 4 десетилетия неизменно триумфират двата гранда от Глазгоу. Хартс не е ставал шампион на Шотландия от сезон 1959/1960 насам.

Тагове:

титла шотландия рейнджърс единбург обрат хартс

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Емил Велев пред bTV: Проклятие нямаше! Пожелах на Веласкес снимка до моята!

Емил Велев пред bTV: Проклятие нямаше! Пожелах на Веласкес снимка до моята!

Мариян Огнянов пред bTV: Изстрадана и заслужена титла на Лeвски! (ВИДЕО)

Мариян Огнянов пред bTV: Изстрадана и заслужена титла на Лeвски! (ВИДЕО)
Шампионите от 2008/2009: Къде са те сега?

Шампионите от 2008/2009: Къде са те сега?

След титлата: Левски почете Георги Аспарухов с венци! (ВИДЕО)

След титлата: Левски почете Георги Аспарухов с венци! (ВИДЕО)
Николай Димитров пред bTV: Никой не се съмняваше, че Левски ще спечели!

Николай Димитров пред bTV: Никой не се съмняваше, че Левски ще спечели!

Последни новини

Манчестър Сити се издъни, предимство за Арсенал

Манчестър Сити се издъни, предимство за Арсенал
Бразилски

Бразилски "син" любимец запя за титлата (ВИДЕО)
Мирослав Иванов пред bTV: Гонзо издърпа каруцата напред (ВИДЕО)

Мирослав Иванов пред bTV: Гонзо издърпа каруцата напред (ВИДЕО)
Хитовата снимка на Игуаин се оказа фалшива

Хитовата снимка на Игуаин се оказа фалшива
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV