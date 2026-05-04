Крачка към титлата: Сензацията Хартс обърна Рейнджърс (ВИДЕО)

Една стъпка по-близо до една от най-големите сензации в европейския футбол в последните десетилетия! Хартс спечели изключително ценна победа срещу Рейнджърс в битката за титлата в Шотландия.

"Сърцата" направиха обрат в своята крепост - Тайнкасъл Парк в Единбург, и се наложиха с 2:1.

Така 3 кръга преди края на Премиършип Хартс има 3 точки преднина на върха в класирането пред Селтик и 7 пред Рейнджърс.

В последните 4 десетилетия неизменно триумфират двата гранда от Глазгоу. Хартс не е ставал шампион на Шотландия от сезон 1959/1960 насам.