ЦСКА на 78 години!

Емблематична дата е 5 май за българския футбол!

На нея, през 1948 г., е основан един от най-великите клубове в българския спорт!

ЦСКА празнува своя рожден ден!

Историята

На 5 март 1948 г. Септември София се обединява с военния клуб ЦДВ под името „Септември при ЦДВ“. През годините отборът играе под много наименования - ЦСКА „Червено знаме“, ЦСКА „Септемврийско знаме“, Средец, са само част тях, но приема финално ЦСКА през 1989 г. и оттогава не е сменял името си.

Още от учредяването си ЦСКА бързо се утвърждава като доминантна сила в българския футбол. В първия си сезон "червените" стават шампиони на страната. С 31 титли срещу името си „армейците“ са най-успешният отбор в България (пет повече от вечния съперник Левски). Освен това, ЦСКА печели Купата на България 21 пъти и Суперкупата още 4. През новия век, ЦСКА печели шампионата само 3 пъти, за последно през 2008 г. Най-успешен за „армейците“ е периодът на 50-те, когато столичният клуб е №1 в първенството 9 пъти.

В Европа

Смело можем да кажем, че „червените“ са прославили страната и в Европа. ЦСКА стига 2 пъти до последната четворка и играе на два четвъртфинала в европейските клубни турнири. Първият полуфинал идва през сезон 1966/67 в турнира за Купата на европейските шампиони (КЕШ), след като последователно отстранява Слиема Уондърърс, Олимпиакос, Гурник Забже и Линфийлд. В полуфиналната фаза жребият противопоставя българския тим на могъщия Интер. След две равенства с резултат 1:1, според действащите правила по онова време, се провежда трети мач на неутрален терен в Болоня, който италианците печелят с 1:0 и продължават към финала.

Златната страница в своята история „армейците“ пишат и през 80-те, когато през 1981/82 стигат до полуфинала на КЕШ. По пътя към последната четворка, ЦСКА елиминира Реал Сосиедад (1:0, 0:0), Гленторан (2:0, 1:2) и действащия европейски шампион Ливърпул с общ резултат 3:0. На полуфинала излиза срещу Байерн Мюнхен, а първия мач на „Армията“ се превръща в една от най-големите класики в българската футболна история. До 18‘ ЦСКА вече води на баварците с 3:0, но в крайна сметка мачът завършва 4:3 в полза на ЦСКА. При гостуването си в Мюнхен „червените“ са разгромени с 0:4.

Снимка: Lap.bg

За армейския клуб играят едни от най-великите български футболисти - носителят на "Златна топка" за 1994 г. Христо Стоичков, голмайсторът на Висшата лига за сезон за сезон 2010/11 Димитър Бербатов, Петър Жеков, Йордан Лечков, Стойчо Младенов, Трифон Иванов и много други. А продукти на школата на ЦСКА са Емил Костадинов и Любослав Пенев.

Днес

Днес ЦСКА гледа към бъдещето!

Тимът е загърбил скандалите и драмите покрай проблемите с емблемата и лиценза.

Снимка: Lap.bg

В близко бъдеще "червените" гледат към финала за Купата на България, а и към историческо събитие - откриването на реновирания стадион "Българска армия".

Той ще бъде най-модерният у нас и се очаква да приеме феновете през следващия сезон.