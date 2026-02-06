bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

ЦСКА поднови сезона с обрат срещу Арда

Лео Перейра с дебютен гол за &quot;червените&quot;

ЦСКА поднови сезона с обрат срещу Арда
Lap.bg

ЦСКА започна пролетния полусезон с обрат срещу Арда. „Червените“ спечелиха с 3:1 под дъжда на „Васил Левски“.

Христо Янев заложи в стартовия си състав само на двама от новите играчи – Лео Перейра и Макс Ебонг. В 12' Анхел Мартино центрира, а Мохамед Брахими с глава нацели страничния стълб. Десет минути след това Арда шокира домакините.

Юношата на Левски Атанас Кабов намери мрежата на Фьодор Лапоухов след две много неадекватни изяви на „армейските“ защитници. В опита си да отговори, ЦСКА удари още една греда.

Снимка: Lap.bg

В 24' удар на Брахими облиза левия стълб на вратата на Арда. Натискът на ЦСКА даде резултат в 43', когато Джеймс Ето’о центрира от пряк свободен удар, а Йоанис Питас засече с глава, за да прекъсне над 15-часовата си голова суша за 1:1. Второто полувреме започна с възможност за "армейците", но Бруно Жордао не намери очертанията на вратата. Малко след това удар на Ето’о бе уловен от Господинов.

„Червените“ стигнаха до обрат в 53', когато Делова засече центриране от корнер и едва не скъса мрежата на гостите. Още в следващата атака Фьодор Лапоухов спаси вратата си от попадение за 2:2. В 70' Лео Перейра отбеляза дебютното си попадение за ЦСКА и на практика сложи точка на спора. Илиан Илиев се размина с топката на голлинията в 83'.

В смия край на мача от пейката на ЦСКА се появиха новото попълнение Андрей Йорданов и синът на Алаксандър Тунчев - Алекс.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

цска арда Перейра първа лига нови попълнения голоме Лапоухов Питас Христо Яниев Кабов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Ще боли, няма да мога да дишам": Екатерина Аврамова влиза в ледени води! (ВИДЕО)
Мачовете на Дакота Дичева - пряко на VOYO.BG! (ВИДЕО)

Мачовете на Дакота Дичева - пряко на VOYO.BG! (ВИДЕО)
В Испания разказват: Любо Пенев преодоля първото изпитание!

В Испания разказват: Любо Пенев преодоля първото изпитание!

Българите в Милано/Кортина – пълна програма по дни и часове

Българите в Милано/Кортина – пълна програма по дни и часове

Последни новини

Раданова пред bTV: Вълнувам се за българските спортисти така, както за собствените си стартове (ВИДЕО)

Раданова пред bTV: Вълнувам се за българските спортисти така, както за собствените си стартове (ВИДЕО)
И така, напуска ли Гуардиола Сити или не?

И така, напуска ли Гуардиола Сити или не?

Майката на Мбапе взима повече пари от играчи на Реал Мадрид — и иска още

Майката на Мбапе взима повече пари от играчи на Реал Мадрид — и иска още
Весела Лечева: Това са моменти за цял живот! (ВИДЕО)

Весела Лечева: Това са моменти за цял живот! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV