Едно решение на 15 променя всичко: Световният биатлон с филм за Лора (ВИДЕО)

Международната федерация по биатлон насочи светлината към едно от най-ярките имена този сезон – Лора Христова.

Във въздействащ документален филм, озаглавен „Запознайте се с Лора Христова: Усмивката зад олимпийската изненада“, светът получава възможност да надникне зад успеха на българката, която се окичи с бронз на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

Истината зад медала

В почти петминутното видео Лора разкрива себе си - истинска, усмихната и напълно наясно с пътя си.

Снимка: Instagram

"Определено се смятам за млада. Просто се наслаждавам на момента. Аз съм спокоен, но и парти човек. Знаете, че има разлика между деня и нощта."

С лекота, но и с вътрешна увереност, тя връща лентата назад – към моментите, които са я изградили като състезател.

Снимка: БГНЕС

"Преди състезанието в Антхолц си спомних за интервю на Доротея Вирер, в което разказва за първия си олимпийски медал. Знаех, че всичко е възможно, но просто не стартирах с мисъл за медал."

Зад привидната „изненада“ стои нещо далеч по-дълбоко – години труд, съмнения и избори.

"Не смятам, че е чак толкова голяма изненада този медал, защото знам колко труд съм положила. Искам да остана фокусирана за останалите състезания от края на сезона. Мотивирана съм и защото трябва да преследвам и второто, и първото място."

Пътят ѝ започва от Троян – място, където биатлонът е традиция. Но талантът сам по себе си не е бил достатъчен.

Снимка: Getty Images

"Имаме местен клуб в родния ми град Троян, който е много популярен. Бях много развълнувана за частта със стрелбата. Не знаех в началото, че трябва да тренирам толкова много. Когато бях на 15, започнах да ходя на повече лагери. Започнах да пропускам много часове в училище. Тогава се запитах - искам ли да стана професионалист, или да спра."

Отговорът днес е повече от ясен

"Работя много за менталната ми подготовка. Искам да остана здраво стъпила на земята и смятам, че това ми помага много."

Снимка: Getty Images

Олимпийската медалистка Лора Христова и част от останалите национални биатлонисти се завръщат след финалите за Световната купа в понеделник, 23 март, с полет от Осло през Мюнхен, който се очаква на Терминал 2 на Аерогара "Васил Левски" в 13:00 ч.