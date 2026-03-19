Едно решение на 15 променя всичко: Световният биатлон с филм за Лора (ВИДЕО)

Аз съм спокоен, но и парти човек. Има разлика между деня и нощта&quot;, разказва медалистката ни от Милано/Кортина

Международната федерация по биатлон насочи светлината към едно от най-ярките имена този сезон – Лора Христова.

Във въздействащ документален филм, озаглавен „Запознайте се с Лора Христова: Усмивката зад олимпийската изненада“, светът получава възможност да надникне зад успеха на българката, която се окичи с бронз на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

„Татко, спечелих медал!“ – разговорът, който разплака цяла България (ВИДЕО)

Истината зад медала

В почти петминутното видео Лора разкрива себе си - истинска, усмихната и напълно наясно с пътя си.

"Определено се смятам за млада. Просто се наслаждавам на момента. Аз съм спокоен, но и парти човек. Знаете, че има разлика между деня и нощта."

С лекота, но и с вътрешна увереност, тя връща лентата назад – към моментите, които са я изградили като състезател.

"Преди състезанието в Антхолц си спомних за интервю на Доротея Вирер, в което разказва за първия си олимпийски медал. Знаех, че всичко е възможно, но просто не стартирах с мисъл за медал."

Зад привидната „изненада“ стои нещо далеч по-дълбоко – години труд, съмнения и избори.

"Не смятам, че е чак толкова голяма изненада този медал, защото знам колко труд съм положила. Искам да остана фокусирана за останалите състезания от края на сезона. Мотивирана съм и защото трябва да преследвам и второто, и първото място."

Архитектът на успехите ни в биатлона: Обичам Русия. Но не и сега!

Пътят ѝ започва от Троян – място, където биатлонът е традиция. Но талантът сам по себе си не е бил достатъчен.

"Имаме местен клуб в родния ми град Троян, който е много популярен. Бях много развълнувана за частта със стрелбата. Не знаех в началото, че трябва да тренирам толкова много. Когато бях на 15, започнах да ходя на повече лагери. Започнах да пропускам много часове в училище. Тогава се запитах - искам ли да стана професионалист, или да спра."

Отговорът днес е повече от ясен

"Работя много за менталната ми подготовка. Искам да остана здраво стъпила на земята и смятам, че това ми помага много."

Олимпийската медалистка Лора Христова и част от останалите национални биатлонисти се завръщат след финалите за Световната купа в понеделник, 23 март, с полет от Осло през Мюнхен, който се очаква на Терминал 2 на Аерогара "Васил Левски" в 13:00 ч.

България изпраща вторите си най-успешни Зимни игри
 
Най - важното

Александър Николов отново MVP – Италия е в краката му!

Александър Николов отново MVP – Италия е в краката му!
Сблъсък с паната предизвика ужасяваща контузия в Шампионска лига (ВИДЕО)

Сблъсък с паната предизвика ужасяваща контузия в Шампионска лига (ВИДЕО)
Лео Меси разтърси с гол №900!

Лео Меси разтърси с гол №900!
Ливърпул срази Галатасарай, Салах постави рекорд (ВИДЕО)

Ливърпул срази Галатасарай, Салах постави рекорд (ВИДЕО)
Задържаха треньор за малтретиране на деца

Задържаха треньор за малтретиране на деца

Последни новини

Александър Николов отново MVP – Италия е в краката му!

Александър Николов отново MVP – Италия е в краката му!
Лео Меси разтърси с гол №900!

Лео Меси разтърси с гол №900!
Сблъсък с паната предизвика ужасяваща контузия в Шампионска лига (ВИДЕО)

Сблъсък с паната предизвика ужасяваща контузия в Шампионска лига (ВИДЕО)
Ливърпул срази Галатасарай, Салах постави рекорд (ВИДЕО)

Ливърпул срази Галатасарай, Салах постави рекорд (ВИДЕО)
